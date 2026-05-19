Martín del Castillo: “La protección de los bomberos es nuestra prioridad”

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, Martín del Castillo, confirmó la llegada de 50 pares de guantes ignífugos adquiridos en Estados Unidos, destinados a mejorar la seguridad del cuerpo activo en intervenciones de incendio y rescates vehiculares.

La compra fue posible gracias a los fondos recaudados durante la tradicional venta del “chancho móvil”, realizada el pasado octubre. Según explicó Del Castillo, el objetivo fue apostar a un equipamiento de mayor calidad y durabilidad, difícil de conseguir en el mercado argentino.

“Buscamos un producto que se compra una sola vez y que realmente proteja a los bomberos”, expresó. Los guantes fueron adquiridos mediante contactos con bomberos argentinos radicados en Estados Unidos y llegaron a 9 de Julio tras varios meses de gestiones y trámites de importación.

El dirigente destacó que la prioridad institucional continúa siendo la seguridad del personal. “Siempre tratamos de que los chicos tengan protección en las manos, en la vista y en el cuerpo para afrontar los siniestros”, señaló.

Capacitación permanente y nuevas incorporaciones

Del Castillo también remarcó que el cuartel mantiene un esquema constante de capacitación. Días atrás, integrantes del grupo de rescate con cuerdas realizaron prácticas en altura en un edificio en construcción cercano al centro de la ciudad, en La Rioja y Santa Fe.

Además, se desarrollaron capacitaciones administrativas vinculadas a la rendición de subsidios y manejo institucional. “Es una institución muy grande y tenemos que saber un poquito de todo para poder llevarla adelante”, afirmó.

Actualmente, 35 aspirantes —entre hombres y mujeres— continúan realizando el curso de ingreso al cuerpo activo, de un total de 50 inscriptos iniciales. El entrenamiento incluye prácticas semanales y formación técnica, emocional y psicológica.

En ese sentido, Del Castillo valoró la reciente participación de profesionales de la psicología local que brindaron charlas sobre el manejo emocional en situaciones de emergencia. “No todo es fuerza o fuego; también hay que cuidar las emociones de quienes intervienen”, sostuvo.

Nuevos equipos para rescates vehiculares

La institución también incorporó recientemente equipamiento especializado para accidentes de tránsito, entre ellos protectores de airbags y sistemas estabilizadores para vehículos volcados, con una inversión cercana a los 3,5 millones de pesos.

Estos elementos permiten trabajar con mayor seguridad durante los rescates y evitar riesgos tanto para las víctimas como para los bomberos.

Asimismo, integrantes del cuartel construyeron una plataforma especial para intervenir en rescates de camiones, evitando un gasto mayor en equipamiento importado, ya que muchas veces se beda trabajar a dos metros del piso o suelo.

Esperan el subsidio nacional

Por otra parte, Del Castillo se refirió al subsidio nacional destinado a los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país. Explicó que algunos cuarteles ya comenzaron a percibir los fondos y confió en que el dinero llegará antes del 30 de junio, tal como establece la normativa vigente.

Según indicó, el aporte rondará los 94 millones de pesos por institución y será destinado principalmente al equipamiento de nuevos bomberos que actualmente se encuentran en formación.

Finalmente, adelantó que la institución ya trabaja en la organización de los festejos por el 80° aniversario del cuartel de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, que se celebrará el próximo 13 de julio con actividades abiertas a toda la comunidad.