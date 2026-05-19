Kicillof reúne a 70 intendentes para denunciar la crisis sanitaria por los recortes de Nación

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibirá este martes en La Plata a unos 70 intendentes bonaerenses para analizar el impacto de los recortes nacionales en el sistema sanitario provincial y municipal. El encuentro contará con la presencia del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien presentará un informe detallado sobre las consecuencias del desfinanciamiento aplicado por el gobierno de Javier Milei.

La reunión se desarrollará en medio de una creciente preocupación en la administración provincial por la interrupción de programas nacionales de salud y el reciente recorte de $63.000 millones que afecta distintas áreas sensibles, entre ellas la provisión de medicamentos. Según trascendió, la mayoría de los jefes comunales del peronismo asistirán al encuentro, mientras que desde la gobernación no esperan una participación significativa de intendentes opositores, aunque podría asistir una delegación de alcaldes de la Unión Cívica Radical.

Durante la cumbre, Kicillof y Kreplak expondrán las dificultades que atraviesa el sistema sanitario bonaerense a partir de la reducción de fondos nacionales. Entre los principales ejes del debate figuran la falta de vacunas, los problemas para acceder a medicamentos esenciales, el desabastecimiento de insumos y el aumento sostenido de la demanda en hospitales y centros de salud públicos.

Además, los intendentes firmarán un acta acuerdo que será enviada a la Casa Rosada como reclamo formal por los recursos y políticas públicas suspendidas. El documento se sumará a otros planteos realizados en los últimos meses por funcionarios provinciales y alcaldes, quienes ya habían reclamado por el freno a la obra pública y los recortes en la asistencia alimentaria.

En la antesala del encuentro, Kreplak cuestionó duramente la política sanitaria nacional y alertó sobre la caída en la compra de vacunas. “El problema de las vacunas es impresionante. Hay una negligencia muy grande del gobierno nacional. El país era un modelo a nivel internacional y hoy es todo lo contrario. El país pasó de comprar 50 millones de dosis a 36 millones”, sostuvo el ministro.

Días atrás, Kicillof y Kreplak también anunciaron un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses y calificaron como “criminal” la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el plan Remediar. Según explicaron desde la Provincia, el nuevo esquema busca garantizar el acceso gratuito a tratamientos para enfermedades prevalentes ante el retiro de la asistencia nacional.

Desde el Ejecutivo bonaerense advirtieron además que el ajuste ya genera consecuencias concretas en el funcionamiento del sistema público de salud. De acuerdo con estimaciones oficiales, la demanda en hospitales bonaerenses creció alrededor de un 30% en el último tiempo, impulsada en parte por la pérdida de cobertura médica privada y la profundización de la crisis económica.

La reunión de este martes también se desarrollará en la previa de la Marcha Federal de Salud, una movilización convocada para reclamar mayores recursos para el sistema sanitario y rechazar las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.