En medio de la polémica por Adorni, el PRO endurece su postura y marca diferencias con el Gobierno

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El PRO, partido liderado por Mauricio Macri, tomó distancia del Gobierno nacional y lanzó fuertes críticas internas en medio de la tensión política generada por la situación de Manuel Adorni.

A través de un comunicado difundido este domingo bajo el título “Manifiesto próximo paso”, el espacio amarillo reafirmó su respaldo al proceso de cambio impulsado por la administración nacional, aunque dejó en claro sus diferencias con algunas actitudes dentro del oficialismo.

“Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios, en la incertidumbre, en la sensación de que no había salida. Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar”, expresó el documento.

En ese sentido, el PRO recordó que acompañó ese proceso “sin especular” y “sin mirar desde afuera”, pero advirtió que los resultados todavía no impactan de lleno en la vida cotidiana de la sociedad.

“Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta. Cuando ese dolor no se escucha, duele. Cuando no se da el ejemplo, duele”, señalaron.

El tramo más crítico del texto estuvo dirigido hacia sectores internos del propio espacio del cambio. “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, remarcaron.

Además, el partido sostuvo que acompañar al Gobierno no implica avalar cada decisión. “Acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es decir lo que falta y reclamar lo que se prometió y todavía no llegó”, afirmaron.

Finalmente, el PRO planteó cuáles deberían ser las prioridades de la próxima etapa: “más rutas, más hospitales, mejor educación y cuidar lo que ya se logró”.

El pronunciamiento se conoció en un contexto de creciente tensión dentro del oficialismo y en plena controversia política por la situación que involucra a Adorni, en momentos en que la relación entre el Gobierno y sus aliados atraviesa uno de sus momentos más delicados.