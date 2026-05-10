El Club San Martín fue sede de una exitosa fecha de la LIPROBO Sub 16 femenina

La ciudad de 9 de Julio vivió un intenso fin de semana a puro voleibol con la realización de una nueva fecha de la Liga Provincial Bonaerense (LIPROBO) de la categoría Sub 16 femenina, certamen dependiente de la Federación Provincial de Vóley, del que el Club San Martín fue anfitrión.

Desde el viernes por la mañana comenzaron a arribar las delegaciones provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellas equipos de Bahía Blanca, Olavarría, Azul, Trenque Lauquen y Pehuajó. En total participaron 16 equipos de la Zona Sur y más de 170 jugadoras que disputaron la fase clasificatoria y las instancias finales del certamen.

La competencia se desarrolló entre el viernes y el domingo, dejando como campeón a Estudiantes de Olavarría, mientras que Azul Vóley finalizó como subcampeón y el CEF Nº18 de Trenque Lauquen ocupó el tercer puesto. Por su parte, el equipo de Club San Martín culminó en la decimotercera posición.

El coordinador del vóley del Club San Martín, profesor Gustavo Santilli, expresó su satisfacción por el desarrollo del torneo y por la confianza depositada por la Federación Provincial.

“La Federación de Vóley de la provincia nos dio la sede y estamos muy contentos porque creo que acertaron al hacerlo. Vinieron muchísimos equipos, tuvimos más de 170 jugadoras de toda la región y fue un torneo realmente espectacular”, destacó.

Asimismo, Santilli remarcó el importante esfuerzo organizativo que implicó recibir una competencia de esta magnitud, especialmente en cuestiones vinculadas a canchas, alojamiento y logística. En ese sentido, agradeció el acompañamiento del Club San Martín y también del Club Atlético 9 de Julio, institución que cedió su microestadio cubierto para la disputa de varios encuentros.

En el plano deportivo, el referente del vóley local señaló que para muchas de las jugadoras de San Martín fue su primera experiencia en un torneo provincial, enfrentando a equipos con mayor recorrido competitivo.

“Más allá de los resultados deportivos, creemos que San Martín se está posicionando dentro del voleibol de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Finalmente, Santilli enumeró las diferentes actividades que viene impulsando la disciplina durante este año, entre ellas un curso provincial de entrenadores, otro de entrenadores nacionales, un torneo interregional y ahora esta fecha de LIPROBO. Además, adelantó que se encuentra en evaluación la realización de un curso de árbitros, ante la necesidad de ampliar la cantidad de jueces en la Asociación de Voleibol Interregional.

La próxima instancia de la categoría Sub 16 se disputará entre el 7 y el 9 de agosto en la ciudad de Bahía Blanca.