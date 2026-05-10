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Voley

El Club San Martín fue sede de una exitosa fecha de la LIPROBO Sub 16 femenina

Más de 170 jugadoras de distintos puntos de la provincia participaron en 9 de Julio de una nueva jornada de la Liga Provincial Bonaerense de Vóley. Estudiantes de Olavarría se quedó con el título y desde el club anfitrión destacaron el crecimiento institucional del vóley local

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