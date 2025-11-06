jueves, noviembre 6, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
jueves, noviembre 6, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
Voley

Atlético se consagró campeón del Torneo de Sub 15 disputado en Los Toldos

El equipo femenino del “Decano” tuvo una destacada actuación en la nueva fecha de la Liga Promocional de Menores (LI.PRO.ME.), superando a clubes de Junín, Los Toldos y 9 de Julio

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Se llevó a cabo en la ciudad de Los Toldos una nueva jornada del Torneo de Vóley Feenino de Divisiones Inferiores, correspondiente a la categoría Sub 15 de la Liga Promocional de Menores (LI.PRO.ME.), organizada por la Federación Bonaerense de Vóley.

La competencia se desarrolló en el gimnasio del Club Alsina, con la participación de equipos de nuestra ciudad, Junín y Los Toldos. En una destacada actuación colectiva, el Club Atlético logró consagrarse campeón, tras una serie de partidos muy parejos y emocionantes.

El equipo del “Decano” venció a Rivadavia (Junín) por 26-24 y 25-23; a Sarmiento (Junín) por 27-29, 25-16 y 18-16; cayó frente a Alsina por 8-25, 25-12 y 15-9; y superó a San Martín (9 de Julio) por 25-12 y 25-20, además de imponerse al Club Junín. Gracias a la diferencia de puntos obtenidos en cada set, Atlético se ubicó en el primer puesto y se llevó el título de campeón.

El plantel campeón estuvo integrado por Emma Albet, Clara B. Cabrera, Maby Carrega Guiet, Nazarena Merlino, Lola Morales, Lara Palmero, Vicentina Ramos Berrios y Luisiana Rodríguez.

Las divisiones menores del club son dirigidas por los profesores Magalí Cerasa, Gastón Pugliese y Agustina Mantegna, quienes destacaron el esfuerzo, el compromiso y el crecimiento de las jugadoras a lo largo del torneo.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6033

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR