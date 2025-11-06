Atlético se consagró campeón del Torneo de Sub 15 disputado en Los Toldos

- Advertisement -

Se llevó a cabo en la ciudad de Los Toldos una nueva jornada del Torneo de Vóley Feenino de Divisiones Inferiores, correspondiente a la categoría Sub 15 de la Liga Promocional de Menores (LI.PRO.ME.), organizada por la Federación Bonaerense de Vóley.

La competencia se desarrolló en el gimnasio del Club Alsina, con la participación de equipos de nuestra ciudad, Junín y Los Toldos. En una destacada actuación colectiva, el Club Atlético logró consagrarse campeón, tras una serie de partidos muy parejos y emocionantes.

El equipo del “Decano” venció a Rivadavia (Junín) por 26-24 y 25-23; a Sarmiento (Junín) por 27-29, 25-16 y 18-16; cayó frente a Alsina por 8-25, 25-12 y 15-9; y superó a San Martín (9 de Julio) por 25-12 y 25-20, además de imponerse al Club Junín. Gracias a la diferencia de puntos obtenidos en cada set, Atlético se ubicó en el primer puesto y se llevó el título de campeón.

El plantel campeón estuvo integrado por Emma Albet, Clara B. Cabrera, Maby Carrega Guiet, Nazarena Merlino, Lola Morales, Lara Palmero, Vicentina Ramos Berrios y Luisiana Rodríguez.

Las divisiones menores del club son dirigidas por los profesores Magalí Cerasa, Gastón Pugliese y Agustina Mantegna, quienes destacaron el esfuerzo, el compromiso y el crecimiento de las jugadoras a lo largo del torneo.