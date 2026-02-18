En el Club San Martín se realizó el 2° Curso Provincial de Entrenador de Vóley

Con el objetivo de aportar mayor conocimiento y profesionalismo al vóley local y regional, el pasado fin de semana se desarrolló en el Club San Martín el 2° Curso Provincial de Entrenador de Vóley, organizado por la Subcomisión de Vóley de la institución.

La propuesta contó con el acompañamiento de la Federación Bonaerense de Vóley (FBV) y la Federación de Voleibol Argentino (FEVA), lo que permitió jerarquizar una capacitación que reunió asistentes de 9 de Julio, Chivilcoy, San Miguel, Bellavista, Luján y La Plata.

El curso estuvo a cargo del instructor Daniel Trotta, oriundo de Pergamino y avalado por la FEVA, quien trabajó durante cuatro jornadas —sábado, domingo, lunes y martes— abordando distintos aspectos teóricos y prácticos, transfiriendo conocimientos a los nuevos entrenadores.

El profesor Gustavo Santilli, referente del vóley en el club, destacó la importancia de la iniciativa y el acompañamiento federativo. “Gracias a la colaboración de la Federación pudimos organizar esto y es una satisfacción tener nuevamente a Daniel Trotta en 9 de Julio brindando el curso”, subrayó.

Por su parte, Trotta valoró el compromiso de la institución y el crecimiento del vóley en la ciudad. Agradeció tanto a Santilli como al Club San Martín y a la futura Asociación de Vóley de la zona, remarcando el aporte que este tipo de capacitaciones realiza al desarrollo del deporte.

“El trabajo que se viene realizando en San Martín genera impacto no solo a nivel provincial, sino también nacional. Este curso y el próximo son fruto de ese compromiso por un mejor vóley”, señaló el instructor.

En relación a la formación, explicó que el Provincial 1 está orientado a la iniciación (hasta los 13 o 14 años); el Provincial 2 —dictado en esta oportunidad— corresponde a un nivel intermedio (14 a 18 años); mientras que el Nacional 1, que se dictará próximamente, apunta al máximo nivel con equipos de mayores.

“Si queremos dar un salto de calidad en nuestros equipos, la capacitación es parte fundamental de ese crecimiento. Con entrenadores y profesores más preparados, sin dudas vamos a lograr que más chicos y chicas se sumen al vóley”, afirmó.

Próximo desafío: el 1° Curso Nacional

Desde el 21 al 24 próximos, el Club San Martín será sede del 1° Curso de Entrenador Nacional 1, marcando un nuevo hito para la institución y consolidando su rol como referente regional en la formación técnica.

Al finalizar el Provincial 2, se informó que Pedro Gómez, de 9 de Julio y entrenador del Club San Martín, aprobó el examen teórico, lo que le permitirá —junto a otros entrenadores de la institución— continuar su formación en el Curso Nacional 1 que comenzará el próximo fin de semana.

Con una muy buena respuesta local y regional, el vóley sigue creciendo en San Martín, apostando a la capacitación como base para el desarrollo deportivo.