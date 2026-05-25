Retenciones: la promesa diferida y el calendario electoral

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El Gobierno volvió a poner sobre la mesa una de las discusiones más sensibles de la economía argentina: las retenciones.

El anuncio de una baja para el trigo y el maíz a partir de junio, combinado con la promesa de revisar la situación de la soja recién el año próximo y condicionada al equilibrio de las cuentas públicas y al resultado electoral, deja al descubierto una lógica que mezcla necesidad fiscal, cálculo político y señales al sector agropecuario.

La primera lectura es evidente: el oficialismo intenta recuperar confianza en una parte del interior productivo que acompañó con expectativas el cambio de rumbo económico, pero que todavía no vio una transformación estructural en materia tributaria.

El mensaje parece ser: “el camino es bajar impuestos, pero primero necesitamos consolidar poder”. En términos políticos, la frase puede resultar razonable. En términos productivos, genera dudas.

El agro no funciona con los tiempos de la política. Las decisiones de inversión, rotación de cultivos, compra de maquinaria o financiamiento se toman con meses de anticipación y bajo márgenes extremadamente finos. Cuando un productor escucha que la soja podría tener una reducción de retenciones “si el resultado electoral acompaña”, lo que recibe no es una regla clara sino una promesa condicionada, y se suma ‘equilibrio fiscal’, otro condición, que no solo alcana al campo.

Y ahí aparece el problema central.

Las retenciones, más allá del debate ideológico, se transformaron en Argentina en un instrumento de incertidumbre permanente. Suben, bajan, se suspenden, vuelven. Lo que falta no es solamente una rebaja, sino previsibilidad. Incluso sectores que aceptan un sendero gradual reclaman algo básico: saber cuál es el horizonte.

El Gobierno, sin embargo, enfrenta una contradicción difícil de resolver. Necesita mostrar consistencia fiscal ante los mercados y al mismo tiempo sostener actividad económica en un país que todavía arrastra recesión, caída del consumo y atraso en inversiones. En ese contexto, las retenciones siguen siendo una caja demasiado tentadora para resignarla de golpe.

Por eso la decisión de empezar por trigo y maíz tiene lógica política y económica. Son cultivos con menor presión tributaria relativa que la soja y con impacto directo sobre las economías regionales y la próxima campaña agrícola. Además, permiten enviar una señal positiva sin resignar una masa crítica de recaudación.

La soja es otra historia. Allí está el corazón de los dólares argentinos. Y también el núcleo de la tensión entre el discurso liberal y las necesidades fiscales del Estado. Bajar retenciones a la soja implica resignar ingresos en un momento donde el equilibrio fiscal se convirtió en la principal bandera del Gobierno.

Pero hay otro elemento menos discutido: el anuncio parece reconocer que el verdadero capital político todavía está en construcción.

Cuando una administración condiciona reformas profundas al resultado de las elecciones, en el fondo está admitiendo que aún no cuenta con el respaldo suficiente para ejecutarlas plenamente.

Eso no necesariamente es una debilidad. Puede ser una muestra de realismo. La pregunta es si el electorado interpretará la promesa como un compromiso creíble o como una postergación indefinida.

En el campo hay expectativas, pero también memoria. Muchos gobiernos prometieron una reducción gradual de la presión impositiva y terminaron retrocediendo frente a la urgencia fiscal. La diferencia ahora será si el oficialismo logra demostrar que esta vez existe un plan sostenido y no apenas una estrategia electoral.

Porque el problema de fondo no son solamente las retenciones.

La cuestión central es que Argentina lleva décadas discutiendo siempre lo mismo: cómo obtener dólares rápidamente en lugar de cómo construir condiciones estables para producir más, y sin obras publicas esenciales para esas actividades y promoción de su desarrollo.

Y en esa tensión permanente entre urgencia y desarrollo, el calendario electoral vuelve a aparecer como árbitro de decisiones económicas que deberían pensarse a largo plazo, y no jugar en el día a día.

*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso (Parada Robles), 2007