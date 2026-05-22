Menos “Aprender”, más maquillaje: el Gobierno cambia las pruebas mientras la Escuela sigue en crisis

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El Gobierno nacional volvió a anunciar cambios en el sistema de evaluación educativa argentino. Menos pruebas censales, más evaluaciones muestrales y un discurso que promete un “mejor uso pedagógico de los datos”. La reforma fue presentada como un intento de modernizar un sistema que durante años acumuló evaluaciones sin lograr mejoras sostenidas en los aprendizajes.

Sin embargo, detrás del anuncio técnico empieza a crecer una discusión mucho más incómoda.

Porque mientras la política educativa vuelve a concentrarse en cómo medir, las escuelas siguen atravesando problemas estructurales cada vez más profundos. Docentes agotados, directivos desbordados, pérdida de autoridad pedagógica, sobrecarga administrativa, problemas de convivencia y caída sostenida de los aprendizajes forman parte de una realidad que ningún cambio metodológico parece dispuesto a resolver.

El nuevo esquema aprobado por el Consejo Federal de Educación reduce las pruebas censales -aquellas que se toman a todos los estudiantes- y fortalece las evaluaciones muestrales, manteniendo el foco en Lengua y Matemática.

La explicación oficial parece razonable. Durante años, el sistema educativo argentino acumuló dispositivos de evaluación nacionales, provinciales e internacionales que produjeron enormes cantidades de información sin lograr mejoras visibles dentro de las aulas.

Y algo de eso es cierto.

Durante mucho tiempo las escuelas quedaron atrapadas en una lógica burocrática donde había que responder operativos, cargar información y sostener dispositivos de medición que rara vez terminaban traduciéndose en herramientas concretas para mejorar la enseñanza.

Pero el problema aparece cuando la política educativa empieza a discutir obsesivamente el termómetro mientras evita discutir la enfermedad.

Porque el verdadero drama educativo argentino no es solamente cómo se evalúa. El problema es que hace años el sistema no logra enseñar mejor en un contexto de creciente deterioro institucional y social.

Diez años de diagnósticos y los mismos problemas

Desde 2016, las Pruebas Aprender dejaron en evidencia algo que ya resulta imposible ocultar: el deterioro sostenido de los aprendizajes.

Los resultados fueron alarmantes durante años. Matemática permanece en niveles críticos. La comprensión lectora muestra enormes dificultades. Las diferencias entre estudiantes de distintos sectores sociales siguen siendo profundas. Y la secundaria continúa atravesada por graves problemas de participación y permanencia.

Durante casi una década, Argentina acumuló informes, estadísticas y diagnósticos técnicos. Pero las mejoras estructurales nunca aparecieron.

Eso deja al descubierto uno de los grandes fracasos de la política educativa de los últimos años: creer que medir más automáticamente iba a mejorar la educación.

La realidad demostró exactamente lo contrario.

Se puede evaluar durante años mientras las escuelas continúan deteriorándose en silencio.

Porque producir datos no transforma nada si después no existen condiciones reales para intervenir sobre aquello que esos datos muestran.

Y ahí aparece uno de los mayores límites del sistema educativo argentino.

Menos evaluación y menos exposición

El nuevo modelo también abre otra discusión incómoda dentro del mundo educativo.

Las pruebas censales permitían obtener resultados por escuela. Las evaluaciones muestrales no. Eso significa que el sistema gana comodidad administrativa, pero pierde capacidad de identificar con precisión dónde están los mayores problemas.

La pregunta empieza a circular cada vez con más fuerza entre docentes y especialistas: ¿la reforma busca realmente mejorar el uso pedagógico de la información o reducir el impacto político de los malos resultados?

Porque cuanto menos se mide de manera directa, menos visible queda el deterioro.

Y en un contexto donde los indicadores educativos siguen siendo preocupantes, reducir la exposición pública también reduce el costo político de la crisis.

Pero invisibilizar parcialmente el problema no significa resolverlo.

Las dificultades siguen estando dentro de las aulas, aunque aparezcan menos en los informes.

Escuelas cada vez más exigidas y cada vez más solas

Mientras desde los escritorios se insiste con la necesidad de “trabajar con datos”, en las escuelas la realidad cotidiana es mucho más compleja.

Hoy gran parte de las instituciones apenas logra sostener el funcionamiento diario. Los equipos directivos están absorbidos por tareas administrativas, conflictos permanentes y seguimiento de trayectorias cada vez más fragmentadas. Los docentes trabajan en múltiples cargos para sostener ingresos deteriorados y enfrentan situaciones sociales que atraviesan todos los días el aula.

Y sobre esa estructura debilitada, el Estado sigue descargando nuevas responsabilidades.

La escuela debe incluir, alfabetizar, contener, revincular estudiantes, trabajar problemas emocionales, mejorar indicadores y sostener resultados académicos en medio de condiciones cada vez más difíciles.

Todo al mismo tiempo.

Pero sin ampliar tiempos institucionales, sin fortalecer equipos técnicos y muchas veces sin acompañamiento real.

Ahí aparece una sensación cada vez más extendida dentro del sistema educativo: las autoridades les sueltan la mano a docentes y directivos mientras después les exigen resultados imposibles.

El problema nunca fueron solamente las pruebas

La discusión pública sobre “Aprender” lleva años atrapada en un error de enfoque.

Se debate permanentemente sobre estadísticas, monitoreo e instrumentos de evaluación, pero mucho menos sobre infraestructura, financiamiento, estabilidad institucional y condiciones reales de enseñanza.

Como si el deterioro educativo pudiera resolverse simplemente modificando mecanismos técnicos de medición.

Pero ningún sistema educativo mejora solamente porque aprende a evaluarse mejor.

Mejora cuando existen condiciones concretas para enseñar mejor.

Y hoy esas condiciones están cada vez más debilitadas.

Argentina no necesita solamente menos evaluación ni más evaluación. Necesita escuelas fortalecidas, docentes acompañados y políticas educativas que dejen de trasladar toda la responsabilidad hacia instituciones cada vez más sobrecargadas.

Porque si eso no cambia, el desenlace será el mismo de siempre.

Cambiarán las pruebas.

Cambiarán los formatos.

Cambiarán los discursos.

Pero la crisis educativa seguirá exactamente en el mismo lugar.

Lic. Fernando Bonforti

Analista del sistema educativo argentino

Director de FB Educación & Gestión

Instagram: fb.educacion.gestion