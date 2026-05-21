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La UCR Nueve de Julio cuestionó el silencio radical en el Congreso ante el recorte de Zona Fría

En un mensaje abierto a la comunidad advirtie que la avanzada del Gobierno nacional contra la Ley de Zona Fría “castiga a millones de familias, jubilados, trabajadores y pymes” y reclamaron mayor compromiso de los diputados nacionales del radicalismo frente al ajuste tarifario

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La Unión Cívica Radical de Nueve de Julio expresó su preocupación por la posible modificación de la Ley de Zona Fría y apuntó tanto contra el Gobierno nacional como contra el bloque de diputados nacionales de la UCR por la falta de una postura firme ante el recorte de subsidios al gas.

A través de un comunicado, desde el espacio señalaron que “la casta se abriga con el ajuste ajeno” y calificaron la medida como “un nuevo golpe al bolsillo de millones de familias, jubilados, trabajadores y pymes que ya no saben cómo afrontar las tarifas”.

Además, cuestionaron la actitud de los legisladores radicales en el Congreso: “Mucho discurso en defensa del interior y la clase media, pero a la hora de frenar este recorte eligieron el silencio, la especulación y la comodidad política”, sostuvieron.

En el documento remarcaron que la quita de subsidios “no es un tecnicismo”, sino que implica “hogares pasando frío y vecinos obligados a elegir entre pagar el gas o llegar a fin de mes”.

Desde la UCR local insistieron en que la Zona Fría “no es un privilegio, sino una herramienta de equidad para millones de argentinos” y aseguraron que continuarán defendiendo el régimen en todos los ámbitos institucionales.

“Vamos a seguir acompañando el reclamo de millones de vecinos que no están dispuestos a resignarse al ajuste. No nos vamos a quedar callados mientras convierten un derecho básico en un privilegio”, concluye el comunicado.

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