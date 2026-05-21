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Mauricio Macri pidió “consensos básicos” para estabilizar la Argentina

El expresidente participó de un foro sobre democracia y liderazgo político organizado por la Universidad Austral junto a otros líderes al tiempo que advirtió sobre la polarización, criticó los personalismos en la política y expresó su deseo de que “el kirchnerismo se transforme en una minoría” para que el peronismo encuentre “un liderazgo más sano”.

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El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, afirmó este miércoles que espera que “el kirchnerismo se transforme en una minoría” y que el peronismo “recupere un liderazgo más sano”, durante su participación en el “Foro de Presidentes sobre Política y Democracia | Liderazgo y Centralidad Política en Tiempos de Polarización”, organizado por Universidad Austral y el Círculo de Montevideo.

Macri fue entrevistado por la periodista Florencia Donovan en la charla titulada “Liderazgos disruptivos: impacto, límites y legado”, en una jornada centrada en el debate sobre democracia, polarización política y construcción de consensos en América Latina y Europa.

Durante el encuentro, el exmandatario analizó el escenario político internacional y sostuvo que el mundo atraviesa “una aceleración hacia la incertidumbre”, proceso que, según dijo, comenzó con la pandemia y se profundizó con la guerra en Europa y el regreso de Donald Trump a la escena política estadounidense.

“Cuando estuvimos todos dispuestos a perder nuestra libertad, a favorecer gobiernos que abusaban y violaban todo tipo de leyes para supuestamente cuidarnos, empezó una era de incertidumbre absoluta”, expresó.

También advirtió sobre una creciente tendencia de la política hacia lo emocional: “En la política me di cuenta de que resisten más tiempo los grandes comunicadores y malos administradores que los buenos administradores y malos comunicadores”.

En referencia al gobierno de Javier Milei, Macri definió su conducción como “un liderazgo emocional”, aunque destacó que existe “un profundo estudio de las ideas que hay detrás de cada postura”.

El expresidente insistió en la necesidad de construir consensos básicos para garantizar gobernabilidad y estabilidad institucional. “No vamos a salir adelante si no construimos algunos puntos de acuerdo. La Argentina necesita consensos básicos para funcionar”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los personalismos en la política argentina: “Todo esto de los ‘ismos’ no nos hizo bien. No hay caudillos que salven países. Lo que salva a un país es un conjunto de gente inteligente, con buenas intenciones, trabajando para los demás”.

Sobre el peronismo y el futuro del kirchnerismo, Macri afirmó: “Espero que estemos al borde de que el kirchnerismo se transforme en una minoría. Y tal vez el peronismo recupere un liderazgo más sano”.

En ese marco, lanzó críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof: “Si la solución es Kicillof, si pierden, pierden; y si ganan, pierden de vuelta. Porque sería otro fracaso y la destrucción final del peronismo”.

Macri también defendió políticas de equilibrio fiscal, meritocracia e inserción internacional, y alertó sobre la situación educativa en la provincia de Buenos Aires. “Los números de la educación en la provincia de Buenos Aires son aterradores”, aseguró.

Finalmente, alertó sobre la intolerancia creciente y el deterioro del diálogo político: “En nuestro país casi no existe la posibilidad de que los líderes de posiciones antagónicas se encuentren”. Y concluyó: “Lo importante es mantener una intersección mínima de consensos. Eso es lo que logró Uruguay, lo que logró Chile y lo que nosotros no logramos sostener en la Argentina”.

Del Foro participaron, Felipe González y Julio María Sanguinetti.

Felipe González y la “geopolítica del caos”

Por su parte, Felipe González participó deForo con una charla moderada por el periodista Carlos Pagni, donde trazó un duro diagnóstico sobre la actualidad internacional y el deterioro de las democracias occidentales.

El dirigente socialista español definió el escenario actual como una “geopolítica del caos” y advirtió que las sociedades atraviesan procesos de fragmentación promovidos “desde las élites”.

“La política actual de polarización tiende a achicar el espacio de convivencia democrática, radicalizando hacia los extremos”, afirmó.

González diferenció además el concepto de “centralidad” del de “centro” político. “Centralidad es el espacio de convivencia en el que todos los demócratas, los que piensan en el bien común, cabemos”, explicó.

El exjefe del gobierno español también lanzó fuertes críticas contra Donald Trump. “Trump no sabe que no sabe”, ironizó, al comparar al actual mandatario estadounidense con el expresidente republicano Ronald Reagan.

En materia internacional, González alertó sobre la fragilidad política y estratégica de Europa. “Europa tiene que hacerse cargo de sí misma”, afirmó, en referencia a la necesidad de fortalecer la defensa continental frente al distanciamiento de Washington.

“Ningún país europeo, por sí mismo, incluyendo Alemania o Francia, representa nada en este rincón suroccidental de Eurasia”, señaló.

Finalmente, el exmandatario español advirtió que mientras los países europeos siguen priorizando intereses nacionales individuales, la integración necesaria para afrontar los desafíos globales continúa sin consolidarse.

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