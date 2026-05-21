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Asumió María Juliana Langoni como nueva subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia

La intendente María José Gentile recibió a la flamante funcionaria, abogada, quen cuenta con más de diez años de experiencia en el trabajo con niñez y adolescencia y una especialización en abordaje familiar integral.

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La intendenta municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, recibió en su despacho a María Juliana Langoni, quien asumió oficialmente como nueva subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, área dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

Langoni es abogada y posee una trayectoria de más de diez años de experiencia en temas vinculados a la niñez y la adolescencia, especialmente a partir de su desempeño en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), donde desarrolló tareas relacionadas con la promoción y protección de derechos.

Además, cuenta con una especialización en abordaje familiar integral, formación que permitirá fortalecer el trabajo articulado y territorial que impulsa el municipio en materia de acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Durante el encuentro, la jefa comunal le dio la bienvenida a la nueva funcionaria y dialogaron sobre los principales desafíos y objetivos de la gestión en un área considerada clave para el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar consolidando acciones integrales que garanticen derechos, promuevan la inclusión y acompañen a las familias en todo el distrito.

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