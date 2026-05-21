El Gobierno anunció que en junio bajará las retenciones de trigo y cebada

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El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció este jueves una nueva reducción de retenciones para el sector agropecuario durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, realizado en el centro porteño.

Ante un auditorio colmado de empresarios, productores y dirigentes rurales, el mandatario confirmó que las retenciones al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026. Además, adelantó que desde enero de 2027 comenzará una reducción gradual para la soja, condicionada a la evolución de la recaudación y a una eventual reelección de su gobierno.

“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 al 5,5% a partir de junio de 2026. Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, expresó Milei durante su discurso.

El Presidente llegó puntual al evento y fue recibido por el titular de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, quien le entregó una placa en reconocimiento por su “defensa de la libertad de mercados”. También hubo gestos de cercanía con Nicolás Pino, a quien saludó desde el escenario antes de comenzar a hablar.

Durante su exposición, Milei volvió a cuestionar con dureza las políticas aplicadas históricamente al campo argentino y defendió el rumbo económico de su gestión.

“Nosotros llegamos al Gobierno para reivindicar la libertad económica y recuperar lo que la Argentina siempre supo hacer bien y que décadas de populismo nos hicieron olvidar. Por eso es imperdonable lo que le hicieron a este sector durante décadas”, sostuvo.

Además, calificó a las retenciones como “la cara más visible” de un sistema que, según afirmó, castigó al sector productivo durante años.

“Todo esto fue a costa de menor competitividad, menor capitalización y mayor desvalorización de la tierra. Un crimen económico por donde se lo mire”, remarcó.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado insistió en que mantendrá el equilibrio fiscal “hasta las últimas consecuencias” y aseguró que no impulsará rebajas impositivas que luego deban revertirse.

“No voy a bajar un impuesto para después tener que subirlo como ha sucedido en gobiernos anteriores”, señaló, en una referencia indirecta a la administración de Mauricio Macri, que eliminó retenciones en 2015 y volvió a implementarlas en 2018.

El acto estuvo marcado por un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones de la sede de la Bolsa de Cereales, sobre la avenida Corrientes. Empresarios y dirigentes rurales atravesaron varios controles antes de ingresar al salón principal, donde predominaba la expectativa por posibles anuncios para el sector agropecuario.

Entre los funcionarios presentes estuvieron Diego Santilli, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal Manuel Chiappe y el secretario de Finanzas Pablo Quirno.

El anuncio fue recibido con expectativa por el sector agropecuario, que considera a las retenciones uno de los principales obstáculos para mejorar la competitividad y aumentar la producción en el país.