Democracia bajo presión: expresidentes advirtieron sobre el avance de los extremos y la fragilidad institucional

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En un contexto internacional marcado por guerras, crisis institucionales y crecientes tensiones políticas, los expresidentes Mauricio Macri, Julio María Sanguinetti y Felipe González participaron este jueves del “Foro de Presidentes sobre Política y Democracia | Liderazgo y Centralidad Política en Tiempos de Polarización”, organizado por la Universidad Austral y el Círculo de Montevideo.

Durante el encuentro, los exmandatarios analizaron el deterioro de la gobernabilidad democrática y coincidieron en advertir sobre una “incertidumbre absoluta” a nivel global. Frente a ese escenario, plantearon la necesidad de recuperar la “centralidad política”, entendida no como un posicionamiento ideológico intermedio, sino como un ámbito de convivencia plural capaz de sostener el diálogo democrático.

El foro fue moderado por los periodistas Carlos Pagni, Florencia Donovan y Gonzalo Aziz, y reunió a referentes políticos y académicos para debatir sobre la reconstrucción de consensos en sociedades cada vez más fragmentadas.

Al abrir la jornada, el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, destacó el compromiso de la institución con el debate público y la búsqueda de consensos.

“El diálogo y la construcción de consensos hoy no están de moda. Tender puentes casi se ha convertido en un ‘pianta votos’”, sostuvo. Además, remarcó que la universidad debe sostener una posición crítica frente a las tendencias coyunturales: “Nuestro primer compromiso es con la búsqueda de la verdad con rigor científico, sensibilidad social y respeto a las opiniones”.

En la misma línea, el decano de la Facultad de Derecho, Gabriel Astarloa, consideró que la polarización constituye uno de los principales desafíos contemporáneos para las democracias modernas.

“La discusión y el debate apasionado son parte esencial del régimen democrático, pero los tiempos de polarización que atravesamos, muchas veces perseguidos de manera intencional, nos sitúan frente a nuevas realidades y desafíos”, afirmó.

Felipe González y la “geopolítica del caos”

El expresidente español Felipe González participó de manera virtual en una conversación con Carlos Pagni y centró su exposición en el deterioro de la democracia representativa y el nuevo escenario internacional.

“Hablar de centralidad no es lo mismo que hablar del centro. Centralidad es el espacio de convivencia en el que todos los demócratas que piensan en el bien común cabemos”, señaló.

Según González, la polarización actual responde a una dinámica impulsada desde sectores de poder que buscan fragmentar a las sociedades. “Hay una crisis de la centralidad con una polarización inducida desde elites, que fractura a las sociedades para hacerlas cada vez menos gobernables”, advirtió.

El dirigente socialista definió el presente global como una “geopolítica del caos” y cuestionó el perfil de algunos liderazgos contemporáneos. Al comparar al expresidente estadounidense Ronald Reagan con Donald Trump, afirmó: “Reagan sabía que no sabía, algo que es el principio de la sabiduría. Trump no sabe que no sabe”.

Sanguinetti: “Somos una América invertebrada”

Por su parte, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti dialogó con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, Alfonso Santiago, y describió un escenario internacional profundamente alterado.

“Hoy más que nunca estamos viviendo en este extraño mundo que se nos desacomodó muy rápidamente”, expresó, al enumerar acontecimientos inesperados como la invasión rusa a Ucrania, la pandemia y el giro proteccionista de Estados Unidos.

Sanguinetti también destacó las transformaciones ideológicas de los movimientos populistas. “Los populistas que eran todos de izquierda, ahora son de derecha”, afirmó.

Respecto de América Latina, el dirigente uruguayo fue especialmente crítico. “No estamos en una posición muy esperanzada. Somos una ‘América invertebrada’. No somos una región que hoy pueda actuar como región”, lamentó.

Para Sanguinetti, la centralidad política implica sostener acuerdos básicos sobre libertad, convivencia y diálogo. “Es un espacio en el que cabemos todos aquellos que nos diferenciamos por muchas cosas, pero nos unimos al pie de la libertad política, de conciencia y capacidad de diálogo”, definió.

Macri y el desafío de gobernar en tiempos disruptivos

El expresidente argentino Mauricio Macri participó de una entrevista pública con la periodista Florencia Donovan y reflexionó sobre el ejercicio del poder y las dificultades de liderazgo en escenarios de alta tensión política.

“Lo que uno necesita cuando lidera es tener gente alrededor que tenga la capacidad de decir la palabra mágica: NO”, afirmó al recordar su experiencia de gobierno.

Macri sostuvo que el poder puede aislar a los dirigentes de la realidad. “El poder también te toma. Pasás de ser un tipo inteligente a ser un estúpido. Hay que tener gente que te ayude a no ‘entubarte’”, señaló.

Consultado sobre el liderazgo del presidente Javier Milei, lo definió como “un liderazgo emocional”, aunque reconoció en el mandatario “un profundo estudio de las ideas”.

No obstante, planteó que el principal desafío de Milei pasa por equilibrar el plano conceptual con la gestión concreta. “El desafío es tener equilibrio entre lo emocional y la realización”, indicó.

Partidos políticos, fragmentación y credibilidad

En el cierre del foro, moderado por Gonzalo Aziz, Macri y Sanguinetti coincidieron en la necesidad de fortalecer los partidos políticos y las instituciones democráticas.

“A los partidos políticos hay que cuidarlos. Hay que formar cuadros, dirigentes y hacer experiencia”, sostuvo Sanguinetti, dirigiéndose especialmente al expresidente argentino.

Macri, en tanto, habló de la fragmentación política argentina y apuntó contra el kirchnerismo por haber “cooptado” al peronismo. “Fue muy dañino”, afirmó.

Además, consideró que el peronismo atraviesa una etapa decisiva respecto de su futuro liderazgo. “Espero que estemos al borde de que el kirchnerismo se transforme en una minoría”, señaló, y cuestionó la posibilidad de que Axel Kicillof represente una renovación política.

El exmandatario también alertó sobre una tendencia global hacia líderes “desconcertados y narcisistas” con escasa tolerancia a las críticas, fenómeno que —según dijo— dificulta la construcción de acuerdos democráticos.

En el cierre del encuentro, Sanguinetti le dedicó una reflexión final a Macri: “Argentina necesita un baño de credibilidad, de serenidad y vos tenés un rol que cumplir”.

La jornada concluyó con un llamado del rector Julián Rodríguez a sostener liderazgos “con serenidad” y comprometidos con el bien común, en medio de un escenario global cada vez más atravesado por la polarización y la incertidumbre.