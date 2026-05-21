Se disputa el tercer torneo de la Liga Nuevejuliense de Tenis

Se está desarrollando el tercer certamen de la Liga Nuevejuliense de Tenis, organizado por los clubes Atlético y San Martín, con una importante participación de jugadores y jugadoras clasificados según ranking en las distintas categorías.
El torneo se disputa a lo largo de dos fines de semana y, en esta oportunidad, reúne competencias en las categorías Intermedia, Tercera y Damas “A”. La primera etapa se jugó entre viernes y domingo pasados, mientras que la definición tendrá continuidad este fin de semana.
En la categoría Intermedia ya quedaron conformados los cruces de cuartos de final. Ignacio Coronel, primer preclasificado, derrotó a Iñaki Carassai y enfrentará a Nakel Bracco, quien venció a Enzo Almada. Por otro lado, Carlos Perrota superó a Francisco Vaudagna y jugará ante Juan Bautista Artola, vencedor de Francisco Zola. Cristian Scardino derrotó a Bastian Pastor y se medirá con Paolo Barbieri, mientras que Julián Menéndez avanzó tras vencer a Emanuel Pastor y ahora enfrentará a Nehuén Bracco, segundo preclasificado.
En Tercera categoría también hubo intensa actividad en los 16avos de final. Sebastián Bozzuffi dio una de las sorpresas al eliminar al máximo favorito, Felipe Hernández, y jugará ante Luciano Cayo. Álvaro Conde avanzó frente a Tomás Garín y enfrentará a Mauricio Alonso. Andrés Martín se medirá con Emilio Susseret, mientras que Luciano Bivona jugará ante Juan Martín Bravo.
Además, Carlos Haugh enfrentará a Juan Lucas Ibáñez; Tomás Tabbita se cruzará con Tiziano Perrotta; Mauricio Perrotta jugará ante Leandro Rodoni; y Gabriel Arosteguy enfrentará a Agustín Peralta, segundo preclasificado del cuadro.
En Damas “A”, María José Carná, primera favorita, venció a Magalí Basabe y avanzó a semifinales, donde enfrentará a Sofía Pisano, quien dejó en el camino a Romina Guaragna. En la otra llave, Ana Paula Carletti superó a Paula Paz y jugará ante Lorena Pettetta, segunda preclasificada, que derrotó a Gisela Arrizabalaga.
El certamen continuará este fin de semana con los encuentros decisivos que definirán a los finalistas en cada una de las categorías.