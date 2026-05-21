La Asociación de Anestesiología y Dolor del Oeste Bonaerense inaugurará una subsede en Junín

La Asociación de Anestesiología y Dolor del Oeste Bonaerense (AADOB), entidad civil sin fines de lucro que nuclea a especialistas en anestesiología, analgesia y tratamiento del dolor, inaugurará este viernes 22 de mayo una nueva subsede científica y social en la ciudad de Junín. El acto se realizará a las 19 horas en Hipólito Yrigoyen 388 y contará con un vino de honor para los asistentes.

La apertura de este nuevo espacio representa un paso significativo en el crecimiento institucional de AADOB, que actualmente reúne a más de 70 anestesiólogos de una amplia región comprendida entre Chacabuco y General Villegas, y desde Mercedes hasta La Pampa. La asociación ya cuenta con otra subsede en la ciudad de Chivilcoy.

La nueva sede tendrá como eje principal la formación continua de profesionales, una de las funciones centrales de la institución. Allí se desarrollará el “Curso de la Carrera de Médico Especialista en Anestesia, Analgesia y Reanimación”, destinado a médicos residentes, además de cursos, talleres y actividades orientadas tanto al sector sanitario como a la comunidad en general.

El presidente de AADOB, Dr. Jeremías Atia, médico especialista en Anestesia, Analgesia y Reanimación Cardiovascular, destacó la importancia de esta inauguración para el desarrollo de la especialidad en la región.

“Esta inauguración representa un avance de la especialidad en la región, dado que apostamos a la vanguardia tecnológica y a la excelencia profesional. Las puertas van a estar siempre abiertas para la ciudad, con el fin de mejorar la respuesta sanitaria”, señaló.

Asimismo, explicó que el edificio cuenta con un auditorio que permitirá fortalecer la integración entre los profesionales de toda la zona, favoreciendo el desarrollo de actividades científicas, debates, ateneos e intercambios con otras asociaciones médicas.

“El lugar posee tecnología de última generación porque la formación de la especialidad fue cambiando y necesita de una infraestructura acorde para las capacitaciones. Esta subsede en Junín representa el esfuerzo de muchos médicos que pusimos el hombro y refleja el trabajo conjunto entre los profesionales y todos los que nos acompañaron para que este logro hoy sea posible”, agregó Atia.

Respecto de la elección de Junín como sede, el titular de AADOB explicó que la decisión fue tomada por los anestesiólogos de la región debido al crecimiento sostenido de la ciudad y su consolidación como polo sanitario estratégico.

“Junín viene creciendo mucho y, sin dudas, se posicionó como polo sanitario para gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe”, afirmó.

Acerca de AADOB

La Asociación de Anestesiología y Dolor del Oeste Bonaerense (AADOB) fue fundada el 19 de diciembre de 1994 y está afiliada a la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación (FAAAAR). La institución nuclea a especialistas del Oeste bonaerense y zonas de influencia, promoviendo la formación médica continua, el intercambio científico y el fortalecimiento de la especialidad en toda la región.