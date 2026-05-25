French será escenario del acto patrio del 25 de Mayo con Te Deum y mensaje de unidad

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La localidad de French será este lunes 25 de Mayo el escenario de los actos oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, en una jornada que combinará tradición, celebración popular y mensajes vinculados a la unidad y la convivencia social.

Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana con la recepción de autoridades, instituciones intermedias y vecinos, quienes compartirán el tradicional chocolate caliente acompañado de tortas fritas, una postal clásica de cada celebración patria en el distrito.

Posteriormente, a las 10:30 horas, se llevará adelante el Tedeum en la capilla “Nuestra Señora de la Asunción”, ceremonia religiosa que estará presidida por el obispo de Nueve de Julio, monseñor Ariel Torrado Mosconi. La presencia del prelado genera expectativas en torno al mensaje que podría brindar durante la homilía, teniendo en cuenta que en las últimas celebraciones y encuentros religiosos viene insistiendo en conceptos vinculados a la paz social, la convivencia en tolerancia y el respeto entre los vecinos.

En ese marco, no se descarta que el obispo vuelva a realizar un llamado a fortalecer el diálogo y la construcción colectiva en tiempos atravesados por tensiones sociales y económicas.

Luego, desde las 11 horas, tendrá lugar el acto central en la plaza General San Martín, encabezado por la intendente María José Gentile junto a funcionarios municipales, representantes educativos, fuerzas de seguridad e instituciones locales.

También se espera que durante su mensaje la jefa comunal vuelva a poner el foco en la necesidad de sostener objetivos comunes y convocar al trabajo conjunto para construir un mejor Nueve de Julio, en línea con los planteos que viene expresando en distintas actividades públicas.

En caso de condiciones climáticas adversas, las actividades previstas serán trasladadas al salón del Club Social y Deportivo French.

La convocatoria permanece abierta a toda la comunidad para participar de una jornada cargada de historia, identidad nacional y sentimiento patrio.