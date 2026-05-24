Convecino de Trenque Lauquen reclama mayor transparencia y respeto institucional en el Concejo Deliberante

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El vecino de la ciudad de Trenque Lauquen, Miguel Vidal difundió una extensa carta abierta dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Esteban Vidal, en la que denuncia presuntos abusos de autoridad, falta de transparencia institucional y el incumplimiento de normas legales vinculadas a la rendición de cuentas municipal.

El documento, dado a conocer en vísperas de la celebración del 25 de Mayo, sostiene que fueron omitidas deliberadamente distintas peticiones ciudadanas en el Orden del Día de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, lo que —según expresa— vulnera derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho de peticionar ante las autoridades, de cada ciudadano.

En la presentación, el vecino afirma que “ocultar información e ignorar reclamos ciudadanos” debilita la confianza pública y favorece “la normalización de la impunidad”. Además, cuestiona que no se haya explicitado la naturaleza temática de distintos reclamos presentados previamente ante el cuerpo deliberativo.

Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025 de la Municipalidad de Trenque Lauquen. Según el escrito, el tratamiento previsto para la 6ª Sesión Ordinaria contradiría lo establecido por el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que dispone que el examen de las cuentas municipales debe realizarse en sesiones especiales celebradas durante el mes de marzo.

El vecino también exhortó al conjunto de los 17 concejales del distrito a asumir una actitud más comprometida con el cumplimiento de la ley y la transparencia institucional. En ese sentido, remarcó que los ediles, como representantes del pueblo, tienen la responsabilidad de controlar los actos del Ejecutivo y garantizar el correcto funcionamiento democrático del Concejo Deliberante.

La carta concluye con un nuevo pedido para que las autoridades del HCD incorporen “sobre tablas” los reclamos planteados y den tratamiento público a las peticiones ciudadanas presentadas.

Carta Abierta“Si se tiene la intensión de ignorar es porque^J en realidad^J se sabe lo que se ignora” 24 de mayo de 2026