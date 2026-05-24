Pablo Petrecca impulsa vínculos internacionales para acercar tecnología e inversiones a la Provincia

El senador provincial y presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, participó de una intensa agenda de trabajo en Shanghái, en la China, tras ser invitado por representantes del gobierno chino y empresas de ese país con inversiones en la Argentina. El objetivo principal de la visita fue fortalecer vínculos internacionales, conocer experiencias vinculadas a la innovación tecnológica y explorar oportunidades de desarrollo para la Provincia de Buenos Aires.

La agenda incluyó reuniones con autoridades gubernamentales, empresarios, inversores y representantes de compañías ligadas a sectores estratégicos como tecnología, infraestructura, energía y servicios inteligentes. Además, se realizaron recorridas por empresas y centros de innovación especializados en soluciones aplicadas a la gestión urbana y al funcionamiento eficiente de servicios públicos.

Según explicaron desde el entorno del senador, el propósito fue generar nuevas oportunidades de articulación, cooperación e intercambio tanto para Junín como para distintos municipios bonaerenses.

De las actividades participaron también el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a referentes vinculados al comercio internacional y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y China.

Asimismo, estuvieron presentes actores con amplia trayectoria en la relación institucional y comercial entre ambos países, entre ellos el ex embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja; el actual embajador argentino en China, Marcelo Gabriel Suárez Salvia; el cónsul argentino en Shanghái, Luciano Tanto Clément; y representantes del Consejo Federal de Inversiones, encabezados por su director ejecutivo, Ignacio Lamothe.

Uno de los ejes centrales de la recorrida estuvo enfocado en el conocimiento de tecnologías aplicadas al suministro y medición de servicios esenciales como agua y gas. Allí se observaron sistemas de última generación que incorporan inteligencia artificial, monitoreo digital en tiempo real, automatización y análisis inteligente de datos para optimizar redes, detectar pérdidas, anticipar fallas y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

La experiencia permitió conocer de primera mano cómo numerosas ciudades avanzan hacia modelos de infraestructura inteligente y gestión urbana apoyados en innovación tecnológica, mediante herramientas que mejoran la planificación, reducen costos operativos y elevan la calidad de los servicios para los ciudadanos.

“La transformación tecnológica que hoy atraviesa al mundo también debe formar parte de la agenda de desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos que mirar experiencias exitosas, aprender y generar vínculos que nos permitan acercar innovación y nuevas oportunidades a nuestros municipios”, señaló Petrecca durante las actividades.

La agenda permitió además presentar a Junín y al interior bonaerense como territorios con potencial productivo, capacidad de crecimiento y posibilidades de articulación internacional. Entre los temas abordados surgieron iniciativas vinculadas a cooperación institucional, búsqueda de ciudades hermanas, intercambio tecnológico y posibles proyectos conjuntos con empresas chinas que actualmente desarrollan actividades en Argentina.

Finalmente, el senador destacó que este tipo de experiencias abren una discusión más profunda sobre el futuro de la Provincia de Buenos Aires en un contexto global marcado por la innovación, la inteligencia artificial y la transformación de las economías.

“La Provincia tiene una enorme capacidad industrial, agroproductiva, logística y universitaria. Pero además necesita integrarse al mundo, generar vínculos y prepararse para los desafíos tecnológicos que vienen”, concluyó.