El 25 de Mayo, una fecha que sigue marcando la identidad nacional

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Cada 25 de mayo, Argentina vuelve a vestirse de celeste y blanco para conmemorar uno de los hechos más trascendentales de su historia: la Revolución de Mayo de 1810. Con actos oficiales, desfiles, banderas y comidas típicas como el locro y las empanadas, millones de argentinos recuerdan el nacimiento del Primer Gobierno Patrio y el comienzo del proceso que culminaría con la independencia nacional.

La fecha remite a los acontecimientos ocurridos en Buenos Aires durante mayo de 1810, cuando un grupo de criollos impulsó la destitución del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y conformó una Junta Provisoria Gubernativa. Aquel episodio marcó el inicio de una nueva etapa política en el entonces Virreinato del Río de la Plata.

El contexto de la Revolución

A comienzos del siglo XIX, el territorio que hoy ocupa Argentina formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, dependiente de la Corona española e integrado también por regiones de los actuales Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La crisis política en España fue determinante. En 1808, el rey Fernando VII fue desplazado tras la invasión napoleónica, lo que generó incertidumbre en las colonias americanas sobre quién debía ejercer el poder. La caída de la Junta de Sevilla y la debilidad de la autoridad española aceleraron el debate entre los criollos, que comenzaron a reclamar autonomía política.

El 22 de mayo de 1810 se realizó un Cabildo Abierto para discutir la continuidad del virrey. Tras varios días de tensión y negociaciones, el 25 de mayo se anunció oficialmente la creación de la Primera Junta.

Quiénes integraron la Primera Junta

El nuevo gobierno quedó encabezado por Cornelio Saavedra como presidente, acompañado por Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. También participaron Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Domingo Matheu y Juan Larrea, representantes de distintos sectores políticos, militares y comerciales de la época.

La conformación de esta Junta significó el primer paso hacia el autogobierno y sentó las bases de un proceso emancipador que culminaría el 9 de julio de 1816 con la declaración formal de la independencia.

El 25 de Mayo sigue siendo importante

Aunque la independencia argentina se proclamó seis años después, los historiadores consideran que la Revolución de Mayo fue el punto de partida de la construcción nacional. El 25 de mayo simboliza el nacimiento de una identidad política propia y el comienzo de la ruptura con el dominio español.

Más de dos siglos después, la fecha continúa ocupando un lugar central en la memoria colectiva argentina. Escuelas, instituciones y plazas de todo el país realizan actos conmemorativos para mantener vivo el legado de quienes impulsaron el primer gobierno patrio.

En tiempos de cambios sociales y políticos, el 25 de Mayo sigue funcionando como un recordatorio de los valores de participación, soberanía y construcción democrática que dieron origen a la Nación argentina.