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Torneo A

Atlético Naón es el primer finalista y espera rival entre San Martín y French

El CAN hizo valer la ventaja conseguida como visitante y, tras igualar 0 a 0 ante Once Tigres en su cancha, se metió en la gran final. Este lunes feriado se definirá el segundo finalista.

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Ya hay un finalista. Atlético Naón selló su clasificación tras empatar 0 a 0 esta tarde frente a Once Tigres y hacer valer el importante triunfo 2 a 0 conseguido en el partido de ida como visitante.

El conjunto del CAN continúa por la buena senda y volvió a mostrar solidez para quedarse con la serie y avanzar a la definición del campeonato. En un encuentro muy disputado, Naón supo manejar la ventaja obtenida en el primer choque y cerró la clasificación ante su gente.

Por su parte, Once Tigres buscó revertir la historia, pero no logró quebrar la firme defensa del local ni generar las situaciones necesarias para cambiar el rumbo de la serie.

Ahora, Atlético Naón aguarda por su rival en la gran final, que se conocerá este lunes feriado nacional por la celebración de la Gesta de Mayo, fecha patria que recuerda el nacimiento de la Nación Argentina.

El segundo finalista saldrá del cruce entre San Martín y French, en otro duelo que promete emociones y que definirá quién acompañará al CAN en la lucha por el título.

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