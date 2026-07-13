Día Internacional de las Tejedoras: un homenaje al arte, la tradición y el trabajo colectivo

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Se conmemora el Día Internacional de las Tejedoras, una fecha que reconoce el valioso aporte de quienes mantienen viva una de las expresiones artesanales más antiguas de la humanidad. La jornada busca visibilizar el trabajo de miles de mujeres y hombres que, a través del tejido, preservan técnicas ancestrales, fortalecen la identidad cultural y generan oportunidades de desarrollo para sus comunidades.

El tejido representa mucho más que la confección de prendas o piezas artesanales. Es una práctica que transmite conocimientos de generación en generación, fomenta la creatividad y constituye una importante fuente de ingreso para numerosas familias, especialmente en ámbitos rurales y comunidades originarias.

En distintos puntos del país y del mundo, la fecha se celebra con encuentros de tejedoras, ferias de artesanías, talleres abiertos, exposiciones y actividades comunitarias destinadas a poner en valor este oficio que combina paciencia, dedicación y talento.

En Argentina, el trabajo artesanal de las tejedoras forma parte del patrimonio cultural de numerosas provincias, donde se elaboran piezas únicas utilizando lana de oveja, llama, alpaca y otros materiales naturales, muchas veces mediante técnicas tradicionales que han perdurado durante siglos.

El Día Internacional de las Tejedoras también invita a reflexionar sobre la importancia de apoyar la producción artesanal, promover el comercio justo y reconocer el esfuerzo de quienes mantienen vivas estas prácticas culturales que enriquecen la identidad de cada región.

Desde Cadena Nueve, saludamos a todas las tejedoras que, con sus manos y su creatividad, continúan entrelazando historias, tradiciones y futuro en cada puntada.