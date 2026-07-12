La Suprema Corte bonaerense invitó al Colegio de Abogados de Trenque Lauquen a participar de la III Convención de Lenguaje Claro

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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen (CADJTL) fue especialmente invitado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) a participar de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que tendrá lugar los días jueves 1 y viernes 2 de octubre en la ciudad de La Plata.

La Suprema Corte fue designada por la Real Academia Española (RAE) para organizar este encuentro internacional, considerado uno de los principales espacios de intercambio sobre lenguaje claro en el ámbito iberoamericano.

Durante la convención se abordarán temas vinculados con la promoción del lenguaje claro y accesible en la comunicación de los poderes públicos, el uso de terminologías y recursos lingüísticos adecuados en ámbitos especializados —como los contratos de consumo, las prestaciones médicas, la comunicación científica y académica o la información periodística—, además del impacto de la inteligencia artificial, las tecnologías del lenguaje, las herramientas de accesibilidad cognitiva y lectura fácil, y la formación académica y profesional en estas materias.

En la invitación enviada al CADJTL, la SCBA destacó la “relevancia institucional y académica” de la entidad y su “compromiso sostenido con los valores democráticos”, al tiempo que reconoció al Colegio como un “actor histórico e incuestionable en la formación de excelencia, en la recta tutela del ejercicio profesional y en el fomento y progreso de su área de conocimiento específico”.

La Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible fue creada en Santiago de Chile en 2022 y actualmente reúne a más de 600 instituciones y especialistas de toda Iberoamérica, entre ellos academias nacionales de la lengua y organismos públicos y privados comprometidos con la comunicación clara. Sus convenciones anteriores se realizaron en Madrid, en 2024, y en Lima, en 2025.

La participación del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen en esta convocatoria representa un reconocimiento a su trayectoria institucional y a su compromiso con la mejora de la comunicación jurídica y el acceso a la justicia.

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Si lo deseas, también puedo adaptarla al estilo de un diario regional o de un portal de noticias, con un enfoque más periodístico y menos institucional.