En la Catedral, el padre Adolfo Petti llama a abrir el corazón para que la Palabra de Dios transforme la vida

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La Catedral fue escenario de una nueva celebración eucarística en el marco de ‘Día de Precepto’, servicio domical de Cadena Nueve, donde el mensaje litúrgico estuvo centrado en la fuerza transformadora de la Palabra de Dios y en la responsabilidad de cada creyente de recibirla con un corazón abierto y disponible.

La celebración comenzó con una invitación a preparar el espíritu para escuchar la Palabra, destacando que en ella reside el poder de transformar la vida y conducir a la salvación. Durante la liturgia se proclamaron textos del libro del profeta Isaías, la carta de San Pablo a los Romanos y el Evangelio según San Mateo, con la conocida parábola del sembrador.

En su homilía, el padre Adolfo Petti, párroco de la catedrl nuevejuliense, explicó que, al igual que la lluvia fecunda la tierra y no regresa sin producir frutos, la Palabra de Dios posee una fuerza propia que actúa en quienes la reciben con fe. Sin embargo, recordó que el fruto depende también de la disposición del corazón de cada persona.

Al reflexionar sobre la parábola del sembrador, señaló que Dios siembra generosamente su Palabra en todos, pero que cada uno debe preguntarse qué tipo de terreno ofrece para que esa semilla crezca. En ese sentido, invitó a identificar los obstáculos que impiden que el mensaje del Evangelio dé fruto, como las distracciones, la indiferencia o las preocupaciones cotidianas.

Asimismo, destacó el ejemplo de la Virgen María, quien supo escuchar, guardar y poner en práctica la Palabra de Dios, convirtiéndose en modelo para todos los cristianos. También recordó que los fieles están llamados no solo a recibir el mensaje del Evangelio, sino también a transmitirlo con el testimonio de su vida.

Durante la oración de los fieles se elevaron peticiones por la Iglesia, por los gobernantes, por quienes sufren y por todas las personas que atraviesan situaciones difíciles, renovando el compromiso de vivir la fe con solidaridad y esperanza.

La celebración concluyó con una invitación a permanecer vigilantes para que la semilla de la Palabra no sea arrebatada por las dificultades del mundo, sino que pueda crecer en cada corazón y dar abundantes frutos de amor, justicia y servicio.

En tanto, un grupo de jovenes de la Catedral repartieron en cada banco una semilla como símbolo de lo escuchado durante la celebración.