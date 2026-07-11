Vecinos piden la finalización de una obra que dejó intransitable un tramo de calle Lugones

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Vecinos de la calle Lugones en el tramo en Marinero Arce y Juan José Paso, han expresado en mensaje enviado a Cadena Nueve que una obra ejecutada hace aproximadamente dos semanas dejó la calzada en peores condiciones que antes de la intervención.

Según relataron, antes de los trabajos la calle presentaba acumulación de agua durante las lluvias, aunque el piso se mantenía firme y permitía el tránsito normal de vehículos en una arteria que califican como “muy transitada”. Sin embargo, sostienen que tras la intervención quedó tierra sin compactar, una etapa fundamental que, según denuncian, aún no fue completada.

Las recientes precipitaciones transformaron ese sector en un barrial, provocando que varios vehículos quedaran encajados entre el viernes 10 y este sábado 11 de julio. Además, los vecinos señalaron que debieron auxiliar a automovilistas, mientras que mujeres, niños y adultos habrían sufrido caídas debido al estado del camino.

También manifestaron que las dificultades para ingresar y salir del barrio se agravaron al punto de sentirse prácticamente aislados. “No nos aisló la lluvia. Nos aisló una obra mal ejecutada” al tiempo que reclaman que se concluyan las tareas pendientes y se garantice una solución definitiva.

Los vecinos solicitan que se completen los trabajos pendientes, especialmente la correcta compactación del suelo y el acondicionamiento de la calzada, para restablecer la transitabilidad y evitar nuevos inconvenientes cada vez que se registren lluvias.