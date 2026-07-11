Pablo Petrecca busca instalar el “Modelo Junín” como propuesta para transformar la Provincia

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Con indicadores que destacan el crecimiento del sector privado, el desarrollo infantil y la calidad de vida, Junín busca posicionarse como un ejemplo de gestión. En ese marco, el intendente Pablo Petrecca plantea trasladar los principios que, según sostiene, dieron resultados en la ciudad a una propuesta para toda la provincia de Buenos Aires.

En un escenario político donde la discusión sobre el futuro de la provincia de Buenos Aires vuelve a ocupar el centro de la agenda, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, busca instalar un concepto que resume su propuesta: el “Modelo Junín”. La iniciativa pone el foco en una gestión basada en el orden administrativo, la planificación, el fortalecimiento del sector privado y la continuidad de políticas públicas como base para impulsar el desarrollo.

Desde el entorno del jefe comunal sostienen que los resultados obtenidos por la ciudad durante los últimos años permiten mostrar una experiencia concreta de gobierno. Entre los principales indicadores mencionan el crecimiento del valor agregado privado, con un desempeño superior al promedio bonaerense, impulsado principalmente por el comercio, los servicios y la consolidación de Junín como un polo regional.

Para el oficialismo local, esos números no responden a una coyuntura puntual sino a una estrategia sostenida durante tres mandatos consecutivos del PRO al frente del municipio. La continuidad de políticas vinculadas al desarrollo económico, la infraestructura urbana, el acompañamiento al sector comercial y la recuperación del espacio público aparecen como algunos de los ejes centrales de esa gestión.

A esos datos se suma el reciente reconocimiento del Índice NIDO, que ubicó a Junín entre las ciudades con mejores condiciones para el desarrollo infantil temprano del país y entre las principales de la provincia de Buenos Aires. El estudio evalúa variables como el contexto socioeconómico, la salud, la educación y la disponibilidad de espacios verdes, considerados factores determinantes para el crecimiento de niñas y niños.

Desde el municipio interpretan que la coincidencia de distintos indicadores consolida la existencia de un modelo de gestión que trasciende los resultados aislados y refleja una forma de administrar basada en objetivos medibles y políticas sostenidas en el tiempo.

En ese sentido, Petrecca plantea que la experiencia de Junín puede servir como referencia para el resto de la provincia. La propuesta no apunta, según explican, a replicar de manera idéntica un esquema de gobierno en los 135 municipios bonaerenses, sino a trasladar criterios de gestión vinculados al fortalecimiento de los gobiernos locales, la promoción de la actividad privada, la seguridad, la inversión en infraestructura, la educación, el desarrollo de la primera infancia y la mejora de la calidad de vida.

El contraste con otras zonas del territorio bonaerense también forma parte del discurso político del intendente. Desde el oficialismo señalan que mientras Junín exhibe indicadores vinculados al crecimiento económico y el bienestar urbano, amplios sectores del conurbano enfrentan problemas persistentes relacionados con la inseguridad, la violencia y la dificultad de las familias para desarrollar su vida cotidiana con tranquilidad.

Para Petrecca, la principal desigualdad que atraviesa hoy a la provincia no es únicamente económica, sino también la posibilidad de vivir con seguridad, proyectar el futuro y desarrollarse en un entorno con oportunidades.

Con esa premisa, el jefe comunal busca dar un paso más en su construcción política provincial. La idea es convertir al “Modelo Junín” en una propuesta de gobierno basada en la experiencia acumulada durante más de una década de gestión, con el objetivo de instalar un esquema que priorice el desarrollo productivo, la cercanía con los vecinos y la planificación como herramientas para mejorar la calidad de vida en toda la provincia de Buenos Aires.