La Provincia anunciará un aumento del 7% para la Policía Bonaerense y actualizará los programas sociales

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciará este lunes un nuevo incremento salarial para el personal de la Policía Bonaerense. La actualización será del 7% en dos tramos, con un 5% en julio y un 2% en agosto, en línea con el acuerdo paritario alcanzado recientemente con los gremios docentes y estatales.

La medida será oficializada por la administración del gobernador Axel Kicillof mediante un decreto, ya que la legislación vigente impide que el personal policial participe de negociaciones paritarias. El aumento se calculará sobre los salarios correspondientes al mes de junio y se sumará al 9,3% otorgado durante el primer acuerdo salarial del año, que también fue aplicado por decreto.

Con esta actualización, el Ejecutivo provincial busca mantener una política salarial uniforme entre los distintos sectores de la administración pública, replicando para la fuerza de seguridad el mismo esquema acordado con el resto de los empleados estatales.

Actualmente, sin considerar adicionales, un superintendente de la Policía Bonaerense percibe un salario básico cercano a los 2,3 millones de pesos; un comisario general ronda los 1,9 millones; un comisario mayor, aproximadamente 1,7 millones; un comisario inspector, alrededor de 1,5 millones; mientras que un oficial ingresante cobra cerca de 900.000 pesos.

También aumentan los programas sociales

Junto con el anuncio salarial para la fuerza policial, el Gobierno bonaerense informará una actualización en los montos destinados a distintos programas sociales, entre ellos Envión, Reunir, Barrios Bonaerenses y Más Vida.

Estas prestaciones ya habían recibido un incremento del 25% en abril, oportunidad en la que además se dispuso duplicar la asistencia alimentaria distribuida a través de los municipios. En ese mismo contexto, la Provincia resolvió suspender el programa MESA, que consistía en la entrega mensual de módulos alimentarios para familias de estudiantes de escuelas públicas.

Con estas medidas, el Ejecutivo provincial busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y reforzar las políticas de asistencia social en un contexto de alta inflación y dificultades económicas.