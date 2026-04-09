Atlético se prepara para disfrutar de un sábado a puro vóley

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado se vivirá una intensa jornada de vóley en el Club Atlético, con la participación de las categorías menores y la primera división en distintos torneos locales y regionales.

El Vóley del Club Atlético tendrá doble compromiso: por la mañana, desde las 10 hs, se disputará la primera fecha del Torneo Interfederaciones, organizado por la Asociación de Voley del Centro Oeste de la Provincia de Buenos Aires (AVCOBA), en el Gimnasio de la Avda. Mitre. Los partidos comenzarán con las categorías Sub 14 de Atlético y del Club Atlético Rivadavia (América), seguidos por los encuentros de Sub 16. A las 12 hs, los equipos locales se medirán frente al Club Argentino (T. Lauquen) y, desde las 14 hs, se enfrentarán los equipos de Bragado Club y del Club Calaveras (Pehuajó). La entrada es libre y gratuita, y habrá servicio de cantina.

Por la tarde, la primera división debutará en el Torneo de la Liga Chivilcoyana de Vóley, enfrentando en la Zona 1 al equipo de la Universidad Nacional de Luján a las 15 hs y al Club San Lorenzo (Alberti) a las 18 hs.

Clases y entrenamientos abiertos

Desde el mes pasado, el Club Atlético dicta clases y entrenamientos de vóley femenino, a cargo de Luz Picardo, Gastón Pugliese y Julieta Arauz, en las categorías Sub 12, 14, 16, 18 y primera, en el gimnasio y en el Microestadio. La inscripción permanece abierta para todas las interesadas. Para más información, comunicarse a los teléfonos: Luz Picardo (2317-458279), Gastón Pugliese (2214-949438) y Julieta Arauz (2317-530924).