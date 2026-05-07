El taxi y en modo remis, un servicio que sigue moviendo la vida de las ciudades

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Cada 7 de mayo se celebra en Argentina el Día Nacional del Taxista, una fecha que reconoce el valor de miles de trabajadores del volante que, desde hace décadas, forman parte esencial de la vida cotidiana de las ciudades. La conmemoración recuerda el primer convenio colectivo de trabajo del sector y también el impulso que tuvo Eva Perón en la creación del Sindicato de Taxistas Argentinos en 1950.

Mucho más que un medio de transporte, el taxi representa un servicio público basado en la confianza, la responsabilidad y el trato humano. A cualquier hora del día o de la noche, los taxistas cumplen una tarea fundamental: acercar a las personas a sus trabajos, hospitales, escuelas, terminales y hogares, muchas veces en situaciones de urgencia o necesidad.

En cada viaje también existe una historia. El taxista suele ser guía, escucha y compañía. Conoce las calles, los barrios y el movimiento de la ciudad como pocos. Esa cercanía cotidiana con el pasajero construyó, con el paso del tiempo, una relación basada en la buena fe y el compromiso de brindar seguridad y atención.

En Buenos Aires, los tradicionales taxis amarillos y negros ya forman parte de la identidad urbana, al igual que ocurre en otras grandes ciudades del mundo. A lo largo de los años, el servicio fue evolucionando y adaptándose a las nuevas demandas sociales y tecnológicas. En muchas ciudades del país, además, el sistema se transformó o complementó con el servicio de remises, aunque la función continúa siendo la misma: trasladar personas de manera segura, rápida y profesional.

La historia del taxi se remonta a principios del siglo XVII en Londres, cuando comenzaron a funcionar los primeros carruajes de alquiler conocidos como “hackneys”, considerados antecesores directos del taxi moderno.

Con el tiempo llegaron los vehículos motorizados, los taxímetros y, más recientemente, las aplicaciones digitales que modificaron la manera de solicitar viajes.

Sin embargo, más allá de los cambios tecnológicos y de las nuevas modalidades de transporte, la esencia del servicio permanece intacta: personas que trabajan diariamente al volante para conectar destinos y acompañar la dinámica de las ciudades.

En Argentina, el reconocimiento a la actividad también tiene su símbolo en el Monumento al Taxista, ubicado en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. La obra homenajea a quienes hicieron del volante una profesión y una forma de vida.

En este nuevo Día Nacional del Taxista, el reconocimiento es para quienes recorren kilómetros todos los días sosteniendo un oficio histórico que continúa siendo indispensable en la vida urbana.