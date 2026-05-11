Trabajadores del Garrahan marchan este martes en defensa de la salud pública, la universidad y la discapacidad

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó a participar de la movilización que se realizará este martes 12 de mayo a las 16 horas desde la puerta del principal hospital pediátrico del país, en reclamo por “el incumplimiento de las leyes de Emergencia Universitaria, Salud Pediátrica y Discapacidad”, normas que —según denunciaron— fueron aprobadas en reiteradas oportunidades por el Congreso Nacional pero continúan sin implementarse.

A través de un comunicado, desde la organización sindical remarcaron que “la Emergencia Universitaria, al igual que las leyes vinculadas a Salud Pediátrica y Discapacidad, fueron votadas cuatro veces en el Congreso e incluso cuentan con fallos judiciales favorables, pero continúan sin implementarse”.

La participación de trabajadores y profesionales del Garrahan en la jornada de protesta apunta a visibilizar “la necesidad de retomar la defensa de la universidad pública, la discapacidad y la salud pediátrica como causas nacionales”, en medio de un escenario de creciente conflictividad social y reclamos por recortes presupuestarios en distintas áreas del Estado.

“Hay que volver a llenar las calles y ser una marea humana en defensa de derechos básicos que hoy están siendo vulnerados”, señalaron desde APyT, gremio que viene encabezando distintas jornadas de protesta contra el ajuste en salud pública y el desfinanciamiento del Hospital Garrahan.

Desde el sindicato también remarcaron que “cumplir las leyes votadas por el Congreso no es una opción política, sino una obligación institucional y democrática”, y convocaron a estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales, colectivos de discapacidad y a toda la comunidad a sumarse a la movilización.

El reclamo se da además en el marco de una profundización del conflicto entre los trabajadores del hospital y el Gobierno nacional. En las últimas semanas, desde el Garrahan denunciaron pérdida del poder adquisitivo de los salarios, falta de personal, renuncias de profesionales y deterioro de las condiciones de atención en el centro pediátrico de alta complejidad.

A esto se sumaron denuncias recientes sobre “desplazamientos de jefaturas” en áreas consideradas sensibles, como Quirófano, Tecnología Médica, Farmacia y Docencia, situación que incrementó la preocupación dentro del hospital.

La convocatoria de este martes buscará reunir a distintos sectores afectados por las políticas de ajuste y volver a instalar en la agenda pública el reclamo por el financiamiento de la salud, la educación y las políticas de discapacidad.