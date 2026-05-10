Impactante “disco luminoso” sobre una nube sorprende en Indonesia: el fenómeno quedó grabado y se volvió viral

Un inusual espectáculo natural captó la atención de miles de personas en Indonesia luego de que cámaras registraran una especie de “disco luminoso” suspendido sobre una nube en el cielo de Indramayu, una ciudad costera ubicada en la provincia de Java Occidental.

El fenómeno ocurrió durante la mañana del pasado 5 de mayo, cuando habitantes de la zona observaron una formación circular brillante sobre una nube de gran desarrollo vertical. Rápidamente, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron todo tipo de especulaciones, desde teorías sobre ovnis hasta supuestas señales extraterrestres.

Sin embargo, la explicación es mucho más terrenal.

¿Qué era realmente el “disco” brillante?

Especialistas en meteorología explicaron que se trató de una nube pileus, también conocida como “nube sombrero” o “nube capuchón”, una formación accesoria que suele aparecer sobre nubes de gran crecimiento vertical, como los cumulonimbus.

Estas nubes se generan cuando una corriente ascendente muy intensa empuja aire húmedo hacia arriba. Al enfriarse rápidamente, el vapor se condensa y forma esta especie de capa lisa que parece flotar sobre la nube principal.

En este caso, lo que volvió aún más llamativo al fenómeno fue la presencia de una fuerte iridiscencia, un efecto óptico que generó colores similares a los del arcoíris.

¿Por qué brillaba con colores?

El efecto ocurrió debido a la difracción de la luz solar sobre pequeñas gotas de agua o diminutos cristales de hielo presentes en la nube.

La posición del Sol durante las primeras horas del día fue clave para que se produjera este fenómeno visual. Según reportes locales, una línea de nubes cumulonimbus avanzaba hacia la ciudad cuando apareció la formación brillante.

Meteorólogos explican que este tipo de evento solo puede observarse bajo condiciones muy específicas:

desarrollo rápido de nubes convectivas

alta humedad atmosférica

partículas de agua muy pequeñas

un ángulo solar favorable

observadores ubicados en el lugar correcto

Un fenómeno raro, pero natural

Aunque no es un evento cotidiano, las nubes pileus están registradas oficialmente por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) dentro de su Atlas Internacional de Nubes, donde figuran como una de las cuatro categorías de nubes accesorias.

Las otras son:

Velum

Pannus

Flumen

Cada una presenta características particulares y suele estar asociada a distintos tipos de tormentas o sistemas nubosos.

Viral en redes

Los videos y fotografías compartidos por usuarios locales mostraron un cielo azul con una nube brillante que parecía un platillo flotando sobre la atmósfera.

La escena rápidamente se viralizó por su apariencia casi cinematográfica, aunque expertos remarcaron que este tipo de eventos son ejemplos extraordinarios de cómo la atmósfera puede generar paisajes sorprendentes sin necesidad de explicaciones sobrenaturales.

Lejos de una invasión extraterrestre, lo ocurrido en Indonesia fue una demostración impactante de la complejidad y belleza de los fenómenos meteorológicos.