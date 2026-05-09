Frío, viento y máxima de 12° en Nueve de Julio por el avance de la ciclogénesis

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Nueve de Julio vivió este sábado una jornada marcada por el frío y el viento, en el marco del fuerte cambio climático que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Según los datos registrados durante el día, la temperatura máxima alcanzó apenas los 12 grados, mientras que el cielo se mantuvo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. Además, se registraron intensas ráfagas de viento provenientes del sector sudoeste que llegaron hasta los 50 kilómetros por hora, generando una sensación térmica aún más baja.

Estas condiciones se dan en medio del avance de una ciclogénesis, un proceso meteorológico que implica la formación e intensificación de un sistema de baja presión, generando inestabilidad atmosférica.

Especialistas explican que este fenómeno puede provocar lluvias intensas, tormentas fuertes, actividad eléctrica y vientos intensos. En este caso, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintas zonas del país debido al impacto del sistema.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires y gran parte del centro del país hubo precipitaciones, descenso térmico y fuertes ráfagas, mientras que en localidades del interior bonaerense, como Nueve de Julio, ya se sienten los efectos del ingreso de aire frío.

De acuerdo a los pronósticos, las condiciones comenzarían a mejorar hacia el domingo, con una disminución del viento y una lenta recuperación de la temperatura durante el inicio de la próxima semana.

En tanto, en la costa Atlántica Mar del Plata y Quequen, en cercanías de Necochea viven una insólita espuma marina que ha invadido las playas y en algunos lugares han llegado a veredas cercanas a las mismas.