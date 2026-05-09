Crece el acceso a motos con créditos digitales y trámites más accesibles

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El programa Préstamo Acá Motos de Banco Provincia continúa consolidándose como una alternativa ágil y accesible para quienes buscan una solución de movilidad en la provincia de Buenos Aires. En lo que va de 2026, ya permitió la compra de 1.350 motos y ciclomotores, con un financiamiento total superior a los $4.233 millones y un monto promedio de $3,1 millones por operación.

El crecimiento de esta línea de crédito responde, principalmente, a un esquema pensado para simplificar al máximo el proceso de compra. A diferencia de los préstamos tradicionales, la gestión se realiza directamente en la concesionaria, sin necesidad de asistir a una sucursal bancaria.

El mecanismo es sencillo: las y los clientes seleccionan el modelo de moto que desean adquirir y solicitan el crédito al vendedor. Ese mismo día reciben, a través de home banking o Cuenta DNI, una propuesta de financiamiento. Si aceptan las condiciones, Banco Provincia transfiere de manera directa el dinero a la concesionaria y la operación queda cerrada.

Este sistema permite reducir tiempos, agilizar los trámites y mejorar la experiencia de compra, tanto para clientes como para comerciantes. Además, refuerza el acceso a un medio de transporte económico, práctico y cada vez más elegido en ciudades grandes y pequeñas del territorio bonaerense.

La estrategia de difusión impulsada por Banco Provincia también ayudó a ampliar el alcance del programa. Durante Expoagro, quienes utilizaron la billetera digital Cuenta DNI pudieron participar por el sorteo de una moto donde el ganador fue José Ignacio, un trabajador metalúrgico de Ramallo, que visitó por primera vez la muestra junto a su hijo y su concuñado. “Cuando me llamaron para avisarme que gané no lo podía creer”, relató. Y agregó: “Pasé por el stand de Banco Provincia, donde nos regalaron un gorro y me ofrecieron participar del sorteo por ser usuario de la billetera digital. Es una alegría enorme la que me regaló Cuenta DNI”.

El préstamo para motos continúa vigente en las concesionarias adheridas y se mantiene como una herramienta clave para promover una movilidad más accesible, al tiempo que impulsa el consumo y dinamiza la actividad comercial en toda la provincia.