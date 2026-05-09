Mariano Navone volvió a ganar en Roma: venció a Feliz Auger-Aliassime y avanzó en un partidazo

Mariano Navone escribió una página destacada en su carrera al conseguir este sábado un resonante triunfo en el Abierto de Roma, uno de los torneos más importantes de la gira europea sobre polvo de ladrillo. El joven tenista oriundo de Nueve de Julio derrotó al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-6 y 7-6 en un partido de alta intensidad y avanzó a la próxima instancia del certamen italiano. Fue en dos sets corridos definidos ambos en el tie-break, 7-4 en el primero y el segundo 7-5.

Desde el comienzo, Navone mostró solidez desde el fondo de la cancha, concentración en los puntos clave y una actitud agresiva para incomodar a un rival de jerarquía internacional. El primer set fue extremadamente parejo, con ambos jugadores manteniendo sus servicios y llevando la definición al tie break. Allí, el argentino estuvo más firme y se quedó con el parcial por 7-6 tras jugar en gran nivel.

En el segundo set la historia volvió a repetirse. El encuentro continuó siendo muy equilibrado, con largos intercambios y momentos de gran tenis por parte del jugador argentino. Navone sostuvo su intensidad y volvió a imponer su juego en los puntos decisivos para cerrar nuevamente el parcial por 7-6.

Sobre el cierre del partido, Auger-Aliassime evidenció problemas físicos y sufrió calambres minutos antes del desenlace final, una situación que terminó favoreciendo al argentino en los últimos puntos. Sin embargo, el triunfo de Navone se sustentó principalmente en su gran desempeño durante todo el encuentro, donde mostró carácter, inteligencia y un tenis de alto nivel ante uno de los jugadores más reconocidos del circuito.

Con esta victoria, Mariano Navone continúa en competencia en Roma y confirma su gran presente, sumando una actuación memorable en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial.

Con este triunfo frente a un top 5, el nuevejuliense escalará en el ranking. Al final del Torne se conocerá la suba.

Ahora espera por el serbio Hamad Medjedovic y el brasileño Joao Fonseca.