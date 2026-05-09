A 59 años del bypass coronario: el legado de René Favaloro que sigue haciendo palpitar millones de corazones

Hace exactamente 59 años, un hecho cambió para siempre la historia de la medicina cardiovascular. El 9 de mayo de 1967, en la Cleveland Clinic, el doctor René Favaloro llevó adelante con éxito la primera cirugía de bypass aortocoronario, una intervención que abrió una nueva esperanza para millones de pacientes cardíacos.

La operación fue realizada a una mujer de 52 años que sufría una obstrucción total de la arteria coronaria derecha. Hasta ese momento, los tratamientos disponibles para este tipo de enfermedades tenían resultados limitados y el riesgo de muerte era muy elevado.

Favaloro ideó una técnica innovadora: tomó un segmento de la vena safena de la propia paciente y lo utilizó para crear un “puente” que desviara el flujo sanguíneo alrededor de la arteria obstruida. De esa manera, la sangre volvió a irrigar correctamente el corazón.

El procedimiento fue un éxito y marcó el nacimiento de una nueva era en la cirugía cardiovascular. Con el paso de los años, el bypass coronario se transformó en una de las operaciones más realizadas del mundo y permitió salvar más de 55 millones de vidas.

La técnica desarrollada por el médico argentino revolucionó el tratamiento de la enfermedad coronaria y se convirtió en un estándar internacional para pacientes con anginas de pecho severas y obstrucciones arteriales complejas.

Aunque René Favaloro ya no vive, su legado continúa vigente en cada cirugía cardiovascular realizada en hospitales y clínicas del planeta. Su aporte científico no solo cambió la medicina: también consolidó el prestigio de la ciencia argentina a nivel mundial.

Reconocido por su compromiso ético, su vocación humanitaria y su excelencia profesional, Favaloro permanece como uno de los mayores referentes de la medicina contemporánea. A medio siglo de aquella histórica intervención, su nombre sigue asociado a la vida, la innovación y la esperanza.