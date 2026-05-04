El dálmata, la lengua que se extinguió en silencio y sin violencia

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La desaparición del dálmata, una antigua lengua romance hablada durante siglos en la costa oriental del mar Adriático, no fue consecuencia de conflictos bélicos ni de políticas de represión lingüística. Su extinción, consolidada a fines del siglo XIX, responde a un proceso más silencioso: el abandono progresivo por parte de sus propios hablantes.

Durante generaciones, el dálmata fue utilizado en ámbitos cotidianos por comunidades costeras, especialmente en islas y zonas aisladas. Sin embargo, nunca alcanzó estatus oficial ni desarrollo institucional, lo que limitó su expansión y preservación frente a otras lenguas con mayor peso político, económico y cultural.

Especialistas en lingüística coinciden en que el factor determinante fue la sustitución gradual por idiomas considerados más útiles en la vida diaria. En contextos de cambio social y económico, los hablantes optaron por transmitir a sus hijos lenguas que ofrecían mayores oportunidades de integración y progreso, como el veneciano o el croata.

“El caso del dálmata es paradigmático porque muestra que una lengua puede desaparecer sin coerción directa”, señalan estudios sobre lenguas en peligro. “Es una consecuencia de decisiones racionales dentro de contextos específicos”.

Aunque no dejó una tradición escrita consolidada, parte de su estructura y vocabulario pudo ser registrada en el siglo XIX por investigadores que documentaron sus últimos vestigios. Ese material permitió clasificarlo dentro de las lenguas romances, con características propias que lo diferenciaban de otros idiomas de la misma familia.

Hoy, el dálmata es considerado una lengua extinta, pero su historia sigue siendo objeto de estudio en ámbitos académicos. Para los expertos, su desaparición ilustra un fenómeno vigente: la pérdida constante de diversidad lingüística en distintas regiones del mundo.

Según estimaciones internacionales, cientos de idiomas enfrentan actualmente el riesgo de desaparecer en las próximas décadas, en un proceso impulsado más por la globalización y los cambios socioculturales que por la imposición directa.

La historia del dálmata, lejos de ser una excepción, se presenta así como un antecedente claro de cómo las lenguas pueden desvanecerse sin conflicto, simplemente dejando de ser parte del presente.