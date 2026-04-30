Mariano Navone cayó ante Berrettini y se despidió de Cagliari

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El nuevejuliense Mariano Navone no pudo avanzar en el Challenger de Cagliari tras caer ante el experimentado Matteo Berrettini por 7-5 y 6-3. El argentino protagonizó un primer set muy parejo, en el que logró sostener el ritmo desde el fondo de la cancha y pelear cada game, pero el italiano hizo pesar su potencia y jerarquía en los momentos decisivos para quedarse con la manga inicial.

En el segundo parcial, Berrettini elevó su nivel y tomó el control del partido, mientras que Navone no logró encontrar respuestas para contrarrestar el saque y la agresividad de su rival, que terminó cerrando el encuentro sin sobresaltos.

Más allá de la eliminación, Navone —ubicado actualmente dentro del Top 100 del ranking ATP— continúa consolidándose en el circuito y sumando rodaje frente a jugadores de alto nivel, una experiencia clave en su crecimiento profesional.