jueves, abril 30, 2026
20.6 C
Nueve de Julio
jueves, abril 30, 2026
20.6 C
Nueve de Julio
Tenis

Mariano Navone cayó ante Berrettini y se despidió de Cagliari

El nuevejuliense perdió 7-5 y 6-3 frente a Matteo Berrettini y quedó eliminado del Challenger italiano tras un partido competitivo en el primer set

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El nuevejuliense Mariano Navone no pudo avanzar en el Challenger de Cagliari tras caer ante el experimentado Matteo Berrettini por 7-5 y 6-3. El argentino protagonizó un primer set muy parejo, en el que logró sostener el ritmo desde el fondo de la cancha y pelear cada game, pero el italiano hizo pesar su potencia y jerarquía en los momentos decisivos para quedarse con la manga inicial.

En el segundo parcial, Berrettini elevó su nivel y tomó el control del partido, mientras que Navone no logró encontrar respuestas para contrarrestar el saque y la agresividad de su rival, que terminó cerrando el encuentro sin sobresaltos.

Más allá de la eliminación, Navone —ubicado actualmente dentro del Top 100 del ranking ATP— continúa consolidándose en el circuito y sumando rodaje frente a jugadores de alto nivel, una experiencia clave en su crecimiento profesional.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6207

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR