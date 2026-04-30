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Mes del Trabajo: Ciclo de charlas en San Cayetano para impulsar el desarrollo profesional

Durante todo el mes se ofrecerán encuentros formativos orientados a mejorar competencias, incorporar conocimientos y potenciar oportunidades laborales en distintos ámbitos

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Con una propuesta pensada para acompañar los desafíos del mundo laboral actual, durante mayo se desarrollará el ciclo de charlas “Mes del Trabajo”, una iniciativa que combina formación, intercambio y actualización de conocimientos.

El programa reúne distintas temáticas clave que apuntan tanto al crecimiento personal como al fortalecimiento profesional, incluyendo desde habilidades organizacionales hasta herramientas tecnológicas y estrategias de comunicación.

Las actividades tendrán lugar en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano. El inicio será el 11 de mayo a las 18 horas con la charla “Habilidades blandas”, enfocada en mejorar la gestión del tiempo, la delegación de tareas y la organización interna.

El 14 de mayo a las 19 horas se llevará adelante “Uso eficiente de la energía en la industria”, un encuentro orientado a promover prácticas sustentables e innovadoras en el ámbito productivo, desarrollado junto a la empresa tecnológica ABB.

La agenda continuará el 19 de mayo con “Mis primeros pasos por la web”, una jornada dividida por edades: a las 11 horas para niños, a las 17 para adolescentes y a las 19 para adultos, con el fin de reflexionar sobre el uso responsable y las oportunidades que ofrece internet.

Finalmente, el 27 de mayo a las 19 horas se realizará la charla “Comunicación y posicionamiento en el mundo labo

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