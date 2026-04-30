Recuerdan vencimientos de tasas municipales

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La Oficina de Ingresos Públicos de Nueve de Julio informó a la comunidad el cronograma de vencimientos de tasas municipales correspondiente al mes de mayo.

Según se detalló, el 8 de mayo operará el vencimiento de la Patente de Rodados. En tanto, el 15 de mayo será el turno de las tasas de Servicios Urbanos y Servicios Sanitarios.

Desde el área se recomendó a los contribuyentes efectuar los pagos dentro de los plazos establecidos, a fin de evitar recargos por intereses o multas. Además, se destacó que mantener al día las tasas y contribuciones permite sostener y mejorar la prestación de los servicios públicos.

Por consultas o para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.