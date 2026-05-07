Un tornado azotó a Las Flores y destruyó una casa

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En medio del fuerte temporal que azotó este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un tornado provocó importantes destrozos en la zona rural de la localidad bonaerense de Las Flores: una casa quedó totalmente destruida y sus cuatro habitantes tuvieron que ser rescatados por los bomberos y asistidos en el hospital zonal.

El tornado pasó por el Paraje Harosteguy, en la zona rural de Las Flores, situado a unos 12 kilómetros del casco urbano de la localidad. A su pasó, destruyó por completo una vivienda de material, que se desplomó.

A raíz del derrumbe, uno de los cuatro habitantes de la vivienda quedó atrapado bajo los escombros y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

Tras las tareas de los bomberos, tanto el hombre que quedó atrapado, como los otros tres habitantes de la casa fueron trasladados al hospital local. Según se informó, los cuatro sufrieron politraumatismos pero se encuentran fuera de peligro.

Matias Pais, segundo jefe de bomberos de Las Flores, explicó que el tornado solo “afectó a una casa particular y a una familia”, ya que se encontraba en una zona relativamente alejada de la ciudad.

“Recibimos el llamado a las 18.25, con el derrumbe de la casa y personas atrapadas”, dijo Pais , quien agregó que al llegar al lugar rescataron a un hombre y luego trasladaron a las cuatro personas al hospital, donde se recuperan.

Según explicó, la casa afectada por el tornado “era de material, bastante vieja, pero estaba protegida del viento por montes”. Pese a ello, no pudo soportar la intensidad del tornado. “El viento arrasó con lo que había, es una zona de destrucción total”, describió.