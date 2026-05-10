Día Mundial de la Comunicación Social: una fecha para repensar quiénes narran nuestras historias

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Cada 10 de mayo se celebra el Día Mundial de la Comunicación Social, una fecha instaurada por la Iglesia Católica con el objetivo de convocar a las comunidades de todo el mundo a reflexionar sobre el papel de la comunicación en la vida social.

En tiempos donde las tecnologías digitales atraviesan prácticamente todas las relaciones humanas, la jornada cobra una relevancia cada vez mayor.

La comunicación, en sus formatos tradicionales y digitales, se ha convertido en un elemento central de la vida cotidiana. Desde los medios gráficos, radiales y televisivos hasta las redes sociales y plataformas digitales, la circulación de información influye en la manera en que las sociedades interpretan la realidad.

En ese escenario, en numerosos países los medios de comunicación se han transformado en grandes conglomerados económicos con fuerte incidencia política. Su capacidad para instalar temas en la agenda pública e influir en decisiones estatales ha generado debates sobre la concentración mediática y sus consecuencias para la democracia.

Especialistas y organizaciones vinculadas al estudio de la comunicación advierten que estos grupos suelen amplificar las críticas hacia actores que consideran contrarios a sus intereses, mientras mantienen escasa visibilidad sobre sus propios vínculos económicos y políticos. Esto genera cuestionamientos sobre la pluralidad informativa y la necesidad de construir espacios alternativos de análisis y producción de contenidos.

Frente a esta realidad, distintas instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, universidades y medios comunitarios vienen desarrollando iniciativas para promover una mirada crítica sobre el sistema mediático. Observatorios de medios, centros de estudios, cátedras universitarias y nuevas experiencias comunicacionales trabajan en la investigación del funcionamiento de los grandes grupos de comunicación y en la construcción de narrativas alternativas.

En ese marco, durante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2020, el Papa Francisco dedicó su mensaje al valor de la narración y destacó la importancia de contar historias que fortalezcan los vínculos sociales.

“Creo que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias: historias que construyan, no que destruyan; historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana, que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos”, expresó Papa Francisco.

El espíritu de esta fecha apunta justamente a impulsar una reflexión crítica sobre los modelos actuales de comunicación y sobre quiénes construyen los relatos que circulan masivamente.

Además, distintos sectores proponen que esta jornada sirva para fortalecer encuentros entre observatorios de medios, espacios académicos y experiencias comunitarias que analicen tanto el funcionamiento de los grandes conglomerados mediáticos como las formas alternativas de narrar las historias populares.

El desafío, sostienen, es claro: contar la historia de quienes cuentan nuestras historias y, al mismo tiempo, encontrar nuevas maneras de relatar las experiencias de las comunidades desde una perspectiva más inclusiva, participativa y democrática.