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Clima

Del frío polar al ascenso térmico: semana estable, soleada y con temperaturas de 1° a 20° en Nueve de Julio

Tras el ingreso de una intensa masa de aire polar durante el fin de semana, Nueve de Julio tendrá una semana marcada por mañanas muy frías, tardes templadas y cielo mayormente despejado entre este domingo 10 y el 16 de mayo se esperan jornadas con sol todos los días y vientos leves a moderados de diferentes direcciones

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