Del frío polar al ascenso térmico: semana estable, soleada y con temperaturas de 1° a 20° en Nueve de Julio

Luego de un fin de semana con características invernales en gran parte del país, el tiempo comenzará a estabilizarse en Nueve de Julio a partir de este domingo 10 de mayo. La circulación atmosférica comenzará a desbloquearse y el sistema frontal que generó fuertes vientos, lluvias aisladas y un marcado descenso térmico se desplazará definitivamente hacia el este.

Durante la jornada dominical se espera una mañana muy fría, con temperaturas mínimas cercanas a 1°C, mientras que la tarde mostrará una recuperación térmica con máximas que rondarán los 15°C. El cielo se presentará despejado y el sol será protagonista durante gran parte del día.

El ingreso de aire polar dejó registros térmicos propios del invierno en distintas regiones del país, con sensaciones térmicas extremadamente bajas durante el sábado. Sin embargo, en Nueve de Julio las condiciones comenzarán a mejorar de manera progresiva, dando paso a una semana completamente estable.

Entre el lunes 11 y el viernes 16 de mayo, el panorama meteorológico estará dominado por el buen tiempo. Se prevén jornadas soleadas, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas en ascenso gradual.

Las mínimas oscilarán entre 1° y 8°, manteniendo mañanas frías e incluso con posibilidad de heladas en sectores rurales durante el inicio de la semana. Por la tarde, las máximas irán en aumento y podrían alcanzar valores cercanos a los 20° hacia el cierre del período.

En cuanto al viento, se mantendrá entre los 7 y 21 kilómetros por hora, con circulación variable desde distintos puntos cardinales, sin ráfagas significativas ni fenómenos adversos previstos.

De esta manera, Nueve de Julio atravesará una semana típicamente otoñal: amaneceres fríos, tardes agradables y una continuidad de días soleados que traerán alivio tras el intenso pulso de aire polar registrado durante el fin de semana.