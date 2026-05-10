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Docentes bonaerenses convocan a paro provincial el 12 de mayo y protestarán frente al IOMA por salarios y prestaciones

La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires anunció un paro provincial para el martes 12 de mayo en reclamo de mejoras salariales, contra lo que consideran una reforma laboral en el sector educativo y en defensa de la escuela pública. Además, convocaron a una jornada de protesta frente a la sede central de IOMA en La Plata el miércoles 13 para denunciar el deterioro de la obra social provincial

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La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires confirmó un paro provincial para el próximo martes 12 de mayo y una movilización al día siguiente frente a la sede central de IOMA, en el marco de una serie de reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales y prestaciones de salud.

Desde el gremio señalaron que la medida de fuerza responde a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y remarcaron que “no llegamos al 15 de cada mes”. En ese sentido, exigieron que el salario del sector contemple “todas las necesidades establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

Entre los principales reclamos, denunciaron la falta de convocatoria a la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria Provincial, cuestionaron el decreto 900 por modificar “de forma arbitraria” el régimen de licencias y señalaron irregularidades en los Actos Públicos Digitales (APD).

También reclamaron por las demoras para acceder a la jubilación, denunciaron el “vaciamiento” del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), rechazaron el pago del Incentivo Docente “en negro” y se manifestaron en contra de declarar a la educación como servicio esencial.

En el documento difundido, además, exigieron la renacionalización del sistema educativo, rechazaron lo que definieron como una “reforma laboral libertaria”, pidieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y reclamaron un Salario Mínimo Vital y Móvil Docente de 2.800.000 pesos.

“Basta de docentes pobres en una provincia rica”, expresaron desde la organización, al tiempo que convocaron a una jornada de unidad para defender la educación pública en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la universidad.

Protesta frente al IOMA

Como continuidad del plan de lucha, el miércoles 13 de mayo a las 10 de la mañana docentes y afiliados se concentrarán frente a la sede central de IOMA, ubicada en calle 46 entre 12 y 13 de La Plata.

Allí denunciarán la falta de prestaciones médicas en toda la provincia, el cobro de copagos considerados excesivos, la quita de medicamentos, demoras en autorizaciones para intervenciones quirúrgicas y la falta de atención en clínicas y hospitales bonaerenses.

Desde la Asociación de Maestrxs advirtieron que el deterioro del sistema de salud provincial “provoca muertes día a día” y reclamaron respuestas urgentes por parte de las autoridades.

El comunicado lleva la consigna “Otro sindicalismo es posible” y fue firmado por Claudio Vigne, secretario general, y Liliana Mariño, secretaria general adjunta.

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