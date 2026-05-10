Lincoln: la Policía esclareció una defraudación informática, detuvo a dos personas y recuperó mercadería por más de $820 mil

La Estación de Policía Departamental de Seguridad Lincoln llevó adelante el esclarecimiento de una causa por “Defraudación Informática”, que derivó en la detención de dos personas mayores de edad y en la recuperación total de los elementos obtenidos mediante una maniobra fraudulenta en un comercio de ese distrito.

El hecho fue denunciado por un reconocido comerciante de la ciudad, propietario de un local de venta de indumentaria, quien advirtió una irregularidad luego de concretar una operación por un monto de $820.400. Según se informó oficialmente, tras realizar la venta y verificar posteriormente su cuenta bancaria, constató que el dinero nunca había sido acreditado.

A partir de la denuncia, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría de Lincoln inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y distintos registros fílmicos. Gracias a esas tareas, lograron identificar a los presuntos responsables y también el vehículo en el que se movilizaban.

Con esos elementos probatorios, y ante la urgencia del caso, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Sagrado Corazón, donde los efectivos policiales concretaron la aprehensión de un hombre y una mujer, señalados como autores del ilícito.

Durante el procedimiento, además, se secuestró la totalidad de la indumentaria adquirida de manera fraudulenta, un motovehículo utilizado para cometer el hecho, la ropa que ambos imputados llevaban puesta al momento de la maniobra y varios teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la investigación.

Desde la fuerza policial remarcaron la importancia de que los comerciantes extremen las medidas de precaución ante este tipo de maniobras, verificando siempre que las transferencias o pagos digitales impacten efectivamente en sus cuentas antes de entregar mercadería.

La causa quedó en manos de la UFIyJ N° 8 y del Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial Junín. Por su parte, el doctor Cristian Di Sabatino, titular de la Ayudantía Fiscal de Lincoln, dispuso la notificación de la formación de la causa para ambos imputados por el delito de defraudación informática.

Los detenidos serán trasladados este lunes 11 de mayo para prestar declaración en su primera audiencia judicial. En esa instancia también se realizará la exhibición, reconocimiento y posterior entrega de los elementos recuperados a la víctima.