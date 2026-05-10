Mariano Navone va por otro buen resultado en Roma: enfrenta al serbio Medjedovic por un lugar en octavos

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El argentino Mariano Navone volverá a presentarse este lunes desde las 6 de la mañana (hora argentina) en el Masters 1000 de Roma, donde buscará meterse en los octavos de final y extender su gran momento sobre polvo de ladrillo. El tenista nacido en Nueve de Julio, Buenos Aires, enfrentará al serbio Hamad Medjedović por la tercera ronda del torneo italiano.

Navone, actual 44° del ranking ATP, llega en alza tras dos muy buenas actuaciones en el Foro Itálico. En su debut mostró solidez para avanzar sin sobresaltos y este sábado dio el gran golpe al eliminar al canadiense Félix Auger-Aliassime, número 5 del mundo, por 7-6 (4) y 7-6 (5), en lo que significó la victoria más importante de su carrera y su primera ante un top ten.

El argentino atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada, luego de haber conquistado semanas atrás su primer título ATP en Bucarest, resultado que le dio confianza para llegar con impulso a la gira europea de polvo de ladrillo. En Roma ya consiguió su mejor actuación en un Masters 1000 y ahora intentará seguir haciendo historia.

Del otro lado estará Medjedovic, serbio de 22 años y actual 90° del ranking ATP, considerado una de las jóvenes promesas de su país. Dueño de un juego agresivo y un potente saque, viene de eliminar al brasileño João Fonseca para meterse en esta instancia. Además, ya sabe lo que es enfrentar a Navone: ambos se cruzaron en la primera ronda del Abierto de Australia 2026, donde el europeo se impuso en cuatro sets.

Con confianza, ritmo y grandes antecedentes recientes sobre polvo de ladrillo, Navone buscará este lunes dar otro paso firme en Roma y seguir consolidándose entre los protagonistas argentinos del circuito.