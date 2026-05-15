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Del encuentro participaron más de 700 dirigentes y militantes del espacio, entre ellos la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, no formó parte de la convocatoria encabezada por el líder del PRO, ya que a la misma tenía un compromiso de agenda en la UNNOBA.

La actividad marcó la primera parada de una gira política denominada “Próximo Paso”, que continuará en Mendoza y Santa Fe. Macri fue el principal orador del evento y remarcó el acompañamiento que el PRO le brindó al oficialismo desde antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

“El PRO está para señalar lo que no funciona, lo que no alcanza. El PRO está para construir esa agenda que compartimos con el Gobierno: equilibrio fiscal, desregulación y estabilidad”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la postura que mantuvo el partido durante momentos de debilidad parlamentaria del oficialismo.

“Esto es lo que hicimos desde que decidimos acompañar a este Gobierno antes de que fueran Gobierno. Hubo semanas en las que estuvo muy solo. Cuando muchos decían que volvía el helicóptero, bancamos y sacamos las leyes adelante. Lo hicimos sin pedir nada a cambio”, afirmó.

Sin embargo, también dejó en claro que el PRO mantendrá una postura crítica cuando considere necesario marcar diferencias con el Gobierno nacional.

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance. El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”, expresó.

La anfitriona del encuentro fue la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien destacó el rol del partido en territorio bonaerense y aseguró que el PRO debe liderar el proceso de cambio en la provincia.

Durante su discurso, Macri también se metió de lleno en la interna del peronismo y apuntó contra Kicillof.

“Kicillof no es el futuro. Me da mucha lástima por el peronismo si ese es su candidato estrella. Si es su candidato, pierden”, lanzó.

Por su parte, Cristian Ritondo aseguró que el PRO buscará consolidar un frente electoral amplio en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de derrotar al peronismo.

“El PRO va a hacer lo que tenga que hacer para garantizar el cambio y evitar la vuelta del populismo”, concluyó.

El acto dejó una señal clara sobre la estrategia del macrismo: reorganizar al partido, fortalecer su estructura territorial y volver a disputar protagonismo en el escenario nacional de cara a 2027.