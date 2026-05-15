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Licencias de conducir: hay plazo hasta el 29 de mayo para retirar carnets pendientes y se convoca a los titulares

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que varios vecinos deben retirar sus licencias antes del 29 de mayo de 2026. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, los carnets serán enviados para su anulación

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Desde la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio se comunicó que los siguientes vecinos cuentan con licencias disponibles para retirar y deberán hacerlo antes del día 29 de mayo de 2026.

Asimismo, se advirtió que, de no presentarse dentro del plazo indicado, las licencias serán remitidas para su correspondiente anulación.

Licencias para retirar antes del 29/05:

  • Almeira, Axel
  • Braco, Mia
  • Bueno, Valentín
  • Castillo, Fiamma Soledad
  • Ferreyra, Ramón
  • Lockey, Salvador
  • Mels, María Laura
  • Ortiz, Ivo Gabriel
  • Rojas, Paula Beatriz

Desde el área se solicita a los vecinos mencionados acercarse a la oficina correspondiente para completar el retiro de la documentación en tiempo y forma.

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