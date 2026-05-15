Licencias de conducir: hay plazo hasta el 29 de mayo para retirar carnets pendientes y se convoca a los titulares

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Desde la Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio se comunicó que los siguientes vecinos cuentan con licencias disponibles para retirar y deberán hacerlo antes del día 29 de mayo de 2026.

Asimismo, se advirtió que, de no presentarse dentro del plazo indicado, las licencias serán remitidas para su correspondiente anulación.

Licencias para retirar antes del 29/05:

Almeira, Axel

Braco, Mia

Bueno, Valentín

Castillo, Fiamma Soledad

Ferreyra, Ramón

Lockey, Salvador

Mels, María Laura

Ortiz, Ivo Gabriel

Rojas, Paula Beatriz

Desde el área se solicita a los vecinos mencionados acercarse a la oficina correspondiente para completar el retiro de la documentación en tiempo y forma.