Multarán a peatones por cruzar mirando el celular: una medida que busca reducir siniestros viales

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El uso del teléfono celular creció de manera exponencial en los últimos años debido a la gran cantidad de funciones que ofrece más allá de la comunicación. Redes sociales, mensajería instantánea, videojuegos y plataformas de entretenimiento hacen que millones de personas permanezcan conectadas en todo momento y lugar.

Sin embargo, este hábito también genera riesgos en la vía pública. Conductores, ciclistas y peatones utilizan sus dispositivos mientras circulan, muchas veces sin prestar atención al entorno, una conducta que representa un desafío para las políticas de seguridad vial en todo el mundo.

En ese contexto, España puso en marcha una medida que busca frenar esta práctica. Las fuerzas de seguridad, en el marco de una campaña coordinada por la Dirección General de Tráfico (DGT), comenzaron a controlar y sancionar a peatones que cruzan la calle mirando el celular.

La normativa considera esta conducta como una acción “negligente” y contempla multas que van desde los 80 hasta los 200 euros, incluso para quienes crucen por la senda peatonal o respeten el semáforo, si lo hacen distraídos con el teléfono.

La decisión se apoya en estudios realizados en España que revelan que entre el 20% y el 30% de los siniestros viales graves en áreas urbanas involucran a peatones atropellados mientras cruzaban distraídos, principalmente por el uso del celular. Además, otras investigaciones indican que uno de cada tres peatones cruza sin prestar atención al tránsito.

La problemática no es exclusiva de Europa. A nivel mundial, más de 270.000 peatones mueren cada año en hechos de tránsito, según datos internacionales. En Argentina, se estima que durante 2025 cerca de 1.300 peatones perdieron la vida en siniestros viales.

En las grandes ciudades argentinas, los peatones encabezan las estadísticas de mortalidad. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, más del 40% de las víctimas fatales en los últimos diez años fueron peatones. Solo en 2024 se registraron 46 fallecidos, de acuerdo con datos del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial porteño.

Especialistas en seguridad vial advierten que, además de reducir velocidades y mejorar la infraestructura urbana, es fundamental promover cambios culturales en el comportamiento de quienes transitan por la vía pública.

La concientización, los controles y las sanciones aparecen como herramientas clave para desalentar conductas de riesgo y proteger a los usuarios más vulnerables del tránsito: los peatones.