viernes, mayo 15, 2026
5.5 C
Nueve de Julio
viernes, mayo 15, 2026
5.5 C
Nueve de Julio
Sociedad

“Semillero”: un nuevo espacio recreativo y cultural para disfrutar en familia

Impulsado por María Vélez y Cecilia Hutt, el emprendimiento propone un lugar donde niños y adultos pueden compartir actividades artísticas, juegos y meriendas, promoviendo el encuentro familiar lejos de las pantallas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En el final del programa Despertate que ale por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, los viernes se impulsa ‘Compre Local’ se presentó una novedosa propuesta recreativa y cultural que ya funciona en la ciudad: Semillero, un espacio pensado para que niños, niñas y adultos compartan tiempo de calidad a través del arte, el juego y la creatividad.

El emprendimiento fue impulsado por María Vélez y Cecilia Hutt, y nació desde distintas inquietudes personales y profesionales.

Por un lado, Vélez explicó que el proyecto surge desde su experiencia como gestora cultural y su interés por generar nuevas propuestas para las infancias. Por otro, Hutt aportó la mirada de las familias y la necesidad de crear un lugar donde padres e hijos puedan vincularse de manera más directa.

“Queríamos generar un espacio para crear, imaginar y encontrarse. No tanto desde el espectáculo, sino desde lo lúdico y el compartir en familia”, explicó Vélez durante la entrevista.

La propuesta busca ofrecer una alternativa frente al uso excesivo de pantallas y las rutinas diarias que muchas veces dificultan los momentos de juego compartido en el hogar.

“Hoy invitamos a pintar, dibujar, construir, crear y estar presentes en familia mientras disfrutan de una merienda”, destacó.

Además del sector lúdico, Semillero cuenta con una tienda de arte donde los chicos pueden intervenir distintos objetos y luego llevarse sus creaciones a casa. Entre las actividades disponibles se encuentran armado de mini bloques, decoración de figuras de yeso, loncheras, vinchas y otros elementos utilizando pompones, stickers, plumas y accesorios decorativos.

El espacio funciona de jueves a domingo, de 15 a 21 horas, sobre Avda Vedia 667, y también abre sus puertas para eventos especiales como cumpleaños y propuestas temáticas.

Una de las iniciativas más llamativas será el intercambio de figuritas del Mundial, que se realizará los viernes de 17 a 19 horas, promoviendo el encuentro entre chicos y recuperando una tradición que fomenta la socialización.

“Cambiar figuritas genera ilusión, frustración, encuentros y vínculos. Queremos volver a poner en valor esas experiencias”, señaló María Vélez a Cadena Nueve.

Semillero también incorpora juegos de mesa para niños más grandes y adolescentes, ampliando su propuesta para distintas edades.

La merienda para los chicos incluye acceso ilimitado al espacio de juegos y actividades por un valor de 10 mil pesos, mientras que los adultos cuentan con servicio de cafetería y opciones gastronómicas.

Sobre el nombre elegido para el emprendimiento, Vélez explicó que representa una idea profunda sobre el crecimiento de las infancias.

“Semillero nos remite a la semilla. Queremos que quienes pasen por acá se lleven algo bueno que después pueda germinar en su vida”, concluyó.

Con una propuesta innovadora y enfocada en el encuentro familiar, Semillero se posiciona como una nueva alternativa recreativa en la ciudad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6222

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR