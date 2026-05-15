“Semillero”: un nuevo espacio recreativo y cultural para disfrutar en familia

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En el final del programa Despertate que ale por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, los viernes se impulsa ‘Compre Local’ se presentó una novedosa propuesta recreativa y cultural que ya funciona en la ciudad: Semillero, un espacio pensado para que niños, niñas y adultos compartan tiempo de calidad a través del arte, el juego y la creatividad.

El emprendimiento fue impulsado por María Vélez y Cecilia Hutt, y nació desde distintas inquietudes personales y profesionales.

Por un lado, Vélez explicó que el proyecto surge desde su experiencia como gestora cultural y su interés por generar nuevas propuestas para las infancias. Por otro, Hutt aportó la mirada de las familias y la necesidad de crear un lugar donde padres e hijos puedan vincularse de manera más directa.

“Queríamos generar un espacio para crear, imaginar y encontrarse. No tanto desde el espectáculo, sino desde lo lúdico y el compartir en familia”, explicó Vélez durante la entrevista.

La propuesta busca ofrecer una alternativa frente al uso excesivo de pantallas y las rutinas diarias que muchas veces dificultan los momentos de juego compartido en el hogar.

“Hoy invitamos a pintar, dibujar, construir, crear y estar presentes en familia mientras disfrutan de una merienda”, destacó.

Además del sector lúdico, Semillero cuenta con una tienda de arte donde los chicos pueden intervenir distintos objetos y luego llevarse sus creaciones a casa. Entre las actividades disponibles se encuentran armado de mini bloques, decoración de figuras de yeso, loncheras, vinchas y otros elementos utilizando pompones, stickers, plumas y accesorios decorativos.

El espacio funciona de jueves a domingo, de 15 a 21 horas, sobre Avda Vedia 667, y también abre sus puertas para eventos especiales como cumpleaños y propuestas temáticas.

Una de las iniciativas más llamativas será el intercambio de figuritas del Mundial, que se realizará los viernes de 17 a 19 horas, promoviendo el encuentro entre chicos y recuperando una tradición que fomenta la socialización.

“Cambiar figuritas genera ilusión, frustración, encuentros y vínculos. Queremos volver a poner en valor esas experiencias”, señaló María Vélez a Cadena Nueve.

Semillero también incorpora juegos de mesa para niños más grandes y adolescentes, ampliando su propuesta para distintas edades.

La merienda para los chicos incluye acceso ilimitado al espacio de juegos y actividades por un valor de 10 mil pesos, mientras que los adultos cuentan con servicio de cafetería y opciones gastronómicas.

Sobre el nombre elegido para el emprendimiento, Vélez explicó que representa una idea profunda sobre el crecimiento de las infancias.

“Semillero nos remite a la semilla. Queremos que quienes pasen por acá se lleven algo bueno que después pueda germinar en su vida”, concluyó.

Con una propuesta innovadora y enfocada en el encuentro familiar, Semillero se posiciona como una nueva alternativa recreativa en la ciudad.