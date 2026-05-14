Concejo Deliberante: aprobaron pedidos de informes, debatieron sobre la ocupación de La Trocha y hogares para adultos mayores

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El Concejo Deliberante de Nueve de Julio llevó adelante este jueves una nueva sesión ordinaria en la que se abordaron distintos expedientes ingresados, se aprobaron actas anteriores y se debatieron proyectos vinculados a servicios públicos, patrimonio histórico y controles sobre establecimientos para adultos mayores.

La sesión contó con la presencia de los concejales Segundino Pablo, Nancy Grisulti, Luis Mons, Eduardo Muzcato, Gabriel Echevarría, Sol Ormechea, Ignacio Palacios, Vanesa Paladino, Marcela Regalía y Maricel Unaro, entre otros ediles.

En el inicio del encuentro se aprobaron por unanimidad las actas correspondientes a la sesión ordinaria del 9 de abril y a la asamblea de concejales y mayores contribuyentes junto con la sesión ordinaria realizadas el 23 de abril.

Correspondencia ingresada

Durante la jornada se dio lectura a la correspondencia ingresada para la sesión del 14 de mayo de 2026.

Entre los expedientes destacados figuraron respuestas del Departamento Ejecutivo a distintos pedidos de informes y proyectos de comunicación impulsados por los bloques opositores.

La concejal María Elena Lucho solicitó copia de varios expedientes vinculados a respuestas oficiales, entre ellos los documentos 287, 288, 289 y 290.

Por su parte, la concejal Ignacio Palacios también pidió acceso a documentación vinculada a pedidos de informes.

Además, ingresaron solicitudes de uso de banca ciudadana, informes sobre calidad del agua correspondientes al mes de abril y documentación vinculada al consorcio vial rural.

Varios expedientes fueron girados a comisiones para su análisis, entre ellas la Comisión de Cultura y la Comisión de Ecología.

Pedido de informes por limpieza de calles

Uno de los expedientes tratados fue el documento 44/2026, presentado por el bloque La Libertad Avanza, mediante el cual se solicitó al Departamento Ejecutivo información detallada sobre el servicio de limpieza urbana.

El proyecto requirió precisiones sobre:

Frecuencia del barrido en calles y avenidas

Áreas donde se realiza el barrido

Sectores priorizados

Cantidad de personal afectado

Recursos destinados a limpieza de calles pavimentadas y de tierra

Campañas de concientización sobre higiene urbana

La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Uno de los momentos de debate se produjo durante el tratamiento del expediente 57/2026, impulsado por el bloque Unión por la Patria.

El concejal Bianchi presentó un proyecto para avanzar en la recuperación, restauración y puesta en valor de la histórica Estación de Trenes La Trocha.

Durante su exposición advirtió sobre el grave deterioro edilicio y remarcó la situación social que atraviesan familias que actualmente habitan el lugar.

“Estamos hablando de un edificio histórico extremadamente deteriorado y donde viven personas en situación de vulnerabilidad”, sostuvo.

El edil propuso incorporar al expediente un relevamiento social para conocer:

Cuántas familias viven allí

Si hay menores de edad

Si los niños están escolarizados

Cuál es el estado estructural del edificio

Desde el oficialismo señalaron que el predio pertenece a Nación y remarcaron las dificultades legales para intervenir.

En ese sentido, explicaron que cualquier acción requiere autorización nacional y eventualmente decisiones judiciales debido a la ocupación del inmueble.

Durante el debate, el concejal Luis Mons cuestionó la falta de avances históricos para recuperar el espacio y reclamó mayor decisión política.

“No se puede seguir diciendo que el problema es de otro. Hay familias viviendo en un lugar con riesgos reales y hay que actuar antes de lamentar una tragedia”, expresó.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Pedido de controles sobre hogares para adultos mayores

Otro de los temas abordados fue un proyecto presentado por la concejal Sol Ormechea relacionado con establecimientos que alojan adultos mayores.

La edil explicó que vecinos manifestaron preocupación por la existencia de hogares no registrados o sin controles suficientes.

El proyecto apunta a conocer:

Cuántos establecimientos funcionan en el distrito

Cuáles cuentan con habilitación

Qué controles se realizan

Si existe convenio con la Provincia para fiscalizarlos

La iniciativa tomó como referencia la Ley provincial 14.263, que regula los establecimientos geriátricos en territorio bonaerense.

Según explicó la concejal, la preocupación surgió ante la proliferación de viviendas particulares que alojan personas mayores sin claridad sobre su situación legal o sanitaria.

La jornada legislativa dejó en evidencia reclamos vinculados al control estatal, el mantenimiento urbano y la preservación del patrimonio histórico.

El debate sobre la Estación La Trocha fue uno de los ejes centrales de la noche y expuso diferencias entre oficialismo y oposición sobre responsabilidades y capacidad de gestión, aunque terminó con consenso para avanzar en soluciones.

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