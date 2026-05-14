El Senado bonaerense constituyó la comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y definió sus autoridades

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La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires dejó formalmente constituida la comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades, uno de los espacios legislativos encargados de analizar proyectos vinculados a derechos, inclusión y políticas de igualdad.

Durante la reunión constitutiva se definieron las autoridades que conducirán la comisión: la senadora Natalia Quintana asumió la presidencia, mientras que la vicepresidencia quedó en manos de María Rosa Martínez y la secretaría será ejercida por Matías De Urraza.

Tras su designación, Quintana remarcó el objetivo de generar una dinámica de trabajo plural dentro de la comisión. “Buscamos construir una dinámica de trabajo que permita tratar los proyectos en el marco del respeto y la tolerancia, donde cada uno pueda aportar lo mejor de sí para contar con leyes que mejoren la vida de la gente”, expresó.

Además de las autoridades, la comisión estará integrada por los senadores María Luz Bambaci (La Libertad Avanza), Pedro Borgini (Fuerza Patria), Nerina Neumann (UCR), Sabrina Bastida (Fuerza Patria), Ayelén Durán (Fuerza Patria), María Valeria Arata (Fuerza Patria), Amira Curi (Fuerza Patria), Mónica Macha (Fuerza Patria), Guillermo Montenegro (PRO), Betina Riva (La Libertad Avanza), Pablo Petrecca (PRO) y Juan Manuel Rico Zini (PRO).

Con su conformación oficial, la comisión comenzará a abordar iniciativas vinculadas a la promoción de derechos y la igualdad de oportunidades dentro del ámbito provincial.